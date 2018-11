Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 9 novembre: Marina ricatta Ferri

Un posto al sole: tutte le anticipazione della soap dal 5 al 9 novembre 2018

Un posto al sole. Marina versa ancora in condizioni critiche, non sembra svegliarsi dal coma e per Vera questo è motivo di sollievo. La piccola imprenditrice Viscardi spera che la Giordano resti in ospedale il più a lungo possibile per evitare che possa confessare tutto alla polizia. Intanto Ferri continua a far curare Vera e, questo, a Valerio non sembra andare proprio giù. La storia d’amore tra il padre della ragazza ed Elena procede alla grande, i due si consolano a vicenda e cercano di restare più uniti che mai. Niko, dopo aver riferito a Renato l’intenzione di accettare la proposta sulla casa, inconsapevolmente, crea dei disguidi tra Nadia e il dottor Poggi. Ma, cosa succederà nella settimana dal 5 al 9 novembre 2018? Di seguito tutte le anticipazioni.

Lunedì

Mentre Ferri segue Vera durante la riabilitazione, Elena apprende che Marina è finalmente uscita dal coma. Viola ed Eugenio si recano a Napoli per festeggiare il compleanno del piccolo Antonio. A sorpresa, Beatrice chiede a Diego di unirsi alla festa.

Martedì

Elena si prepara ad affrontare la riabilitazione della madre. Intanto tra Marina e Roberto c’è un cruciale faccia a faccia. Una festa in famiglia offre a Beatrice l’opportunità di mettersi in luce, ma a Diego non fa troppo piacere. Intanto torna Cinzia che riesce ad ottenere da Guido quello che voleva.

Mercoledì

Incastrato dal ricatto di Marina, Roberto è alla ricerca di risorse finanziarie. Diego sembra essere indispettito dalla richiesta di Beatrice a Nicotera di essere segnalata ad un importante studio legale. Grazie alla complicità di Diablo, trova il modo di farla pagare a Troncone.

Giovedì

Messo alla strette da Marina, Ferri trova una soluzione per restituirle la maggioranza dei Cantieri, ma la donna non sembra volersi accontentare. Adele, madre di Susanna, riceve da Renato una proposta inaspettata. Michele ha un nuovo incarico, ma questo non risulta essere di suo gradimento.

Venerdì

Sotto pressione per via del ricatto di Marina, Roberto Ferri vive dei momento di alta tensione con Vera. Con nostalgia, Adele Piscardi torna con il pensiero al suo passato lavorativo. Intanto Susanna le propone di occuparsi della divisione di casa Poggi.