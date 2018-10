Un Posto al Sole anticipazioni: la madre di Susanna è vittima di violenze

Un posto al sole, la madre di Susanna Picardi nasconde un segreto

Un posto al sole. Nella seguitissima soap di Rai Tre, pian piano, vengono alla luce notizie alquanto inattese. Entrata in scena da poco, la famiglia di Susanna lascia sempre più perplessi i tanti telespettatori. Se da una parte abbiamo conosciuto il padre dell’avvocatessa ecco che, da qualche settimana, anche la madre Adele inizia a farsi notare meglio dagli appassionati di Un Posto al Sole. Nella soap, i genitori della fidanzata di Niko Poggi non spiccano certo per simpatia o allegria. I due, infatti, oltre ad avere un pessimo tra di loro, riescono a far vivere male anche la stessa figlia. Sul sito Blogo, da qualche ora, appaiono delle anticipazioni che indubbiamente andranno ad incuriosire i fan del film napoletano.

Adele Picardi, madre di Susanna, è vittima di violenze domestiche

A detta di Blogo, la madre della Picardi nasconde un pesante segreto che avremo modo di scoprire solo nelle prossime puntate di Un posto al sole. Il padre di Susanna, meglio conosciuto come il colonnello Manlio, ha spesso dato modo ai telespettatori di capire quanto dura e rigida sia la sua persona. Proprio per tale motivo, sia Susanna che la madre Adele vengono viste come delle pedine usate e mosse dal colonnello. Ma, se negli ultimi tempi la figlia ha osato ribellarsi al padre più volte, la madre resta sempre nell’ombra per paura della reazione che potrebbe avere il marito. Prossimamente, dopo lo schiaffo che lo stesso militare sferrerà ai danni di Adele, verrà fuori una cruda realtà.

Il colonnello Manlio picchia la moglie e non è la prima volta

In seguito allo schiaffo che, dalle anticipazioni, non sembra essere neanche il primo, conosceremo tutta la verità sugli abusi psicologici e, probabilmente, fisici che Manlio esercita sulla povera moglie. L’appena citato problema, ovviamente, appassionerà ancor di più i fan della soap poiché il tema della violenza sulle donne è più che mai attuale in tutto il mondo. Cosa succederà quando l’avvocatessa verrà a conoscenza degli atti orribili del padre? Non ci resta che attendere altre utili anticipazioni sul caso.