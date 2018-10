Un posto al sole, anticipazioni dal 15 al 19 ottobre 2018: Niko lascia la Terrazza

By

Cosa succederà a Un posto al sole la prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni della soap

Un posto al sole, Marina sembra essere quasi vicina alla verità sulla morte di Veronica Viscardi. Se in un primo momento l’elegante imprenditrice aveva dei forti sospetti verso Roberto Ferri, ecco che finalmente sposta lo sguardo dalle parti di Vera, la reale assassina. Intanto Raffaele, dopo aver subito il duro colpo di vedere il piccolo Antonio vestire la maglia della Juventus, sembra essere sempre più offeso da Eugenio e Filippo. Niko e Susanna prendono la decisione di andare a convivere fuori, ma non troppo lontani, da Palazzo Palladini. Cosa succederà la prossima settimana? Di seguito tutte le anticipazioni dal 15 al 19 ottobre 2018.

Lunedì 15 ottobre

È il giorno della sentenza sul caso Enriquez: una decisione del giudice, che non convince Niko e Beatrice, causa una forte tensione. Roberto Ferri, intanto, cerca di calmare Vera, sempre più scossa, mentre Marina Giordano li continua a sorvegliare a distanza.

Martedì 16 ottobre

Il piano di Marina per incastrare Vera sembra destinato a dover fallire, ma la ragazza è sempre più fragile e potrebbe anche tradirsi da sola. Vittorio non riesce a dimenticare Anita e se la prende con Rossella. La fine del processo a Enriquez vede rafforzata l’amicizia tra Elena, Susanna e Beatrice.

Mercoledì 17 ottobre

Mentre Roberto si reca all’estero per cercare una soluzione alla fragilità psichica di Vera, Marina continua a registrare le conversazioni tra i due. Intanto Diego inizia a temere di non essere adatto a stare accanto a Beatrice.

Giovedì 18 ottobre

Mentre Ferri si trova in Svizzera, Marina scopre che Vera è la colpevole della morte di Veronica e realizza di averla in pugno. Susanna e Niko trovano finalmente la casa dei loro sogni. Michele in vista al museo di Capodimonte, si trova al centro di un inaspettato triangolo amoroso.

Venerdì 19 ottobre

Vera, vittima del ricatto di Marina, è sull’orlo di una crisi di nervi; le allucinazioni sulla zia potrebbero indurla a gesti sconsiderati. Intanto, Renato viene convocato in terrazza per fare il nonno-sitter e diventa sempre più curioso di sapere cosa stanno tramando Susanna e Niko.