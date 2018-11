Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 dicembre: Alberto affronta il processo

Un Posto al sole, ecco cosa accadrà la prossima settimana nella famosa soap di Rai Tre

Vera, dopo aver tentato la fuga dalla clinica nella quale è ospite, viene fortunatamente ritrovata dal padre e da Roberto Ferri. In piena crisi le viene confessato dallo stesso Roberto che Valerio è a conoscenza di tutta la verità sulla morte di Veronica. Intanto Mariella torna a Napoli e Guido scopre, quasi per caso, che la vigilessa è in attesa di un bambino. Il piano di Cerruti sulla gravidanza riuscirà a convincere Del Bue? Alberto Palladini, in carcere, è sempre più sotto pressione per il processo di cui è stato, ingiustamente, accusato. Ma, altre strane notizie attendono l’avvocato. Ecco tutte le anticipazioni dal 3 al 7 dicembre 2018!

Lunedì

Mentre Roberto e Valerio sono sempre più preoccupati per le condizioni di Vera, arriva la prima udienza del processo contro Alberto Palladini. Guido realizza che da sola la determinazione non basta per raggiungere i proprio scopi, soprattutto quando si ha a che fare con Cinzia.

Martedì

Niko e Susanna tentano di convincere Adele a tornare ad occuparsi del progetto di casa Poggi. Intanto prosegue il processo a carico di Palladini. Roberto si trova ad affrontare una difficile situazione che lo metterà faccia a faccia con le sue stesse paure. Raffaele inizia ad allestire il consueto presepe nel Palazzo.

Mercoledì

Susanna si interroga sullo strano comportamento della madre che, intanto, non sembra in grado di reagire alle violenze del marito colonnello. Elena percepisce una certa freddezza da parte di Valerio e intuisce che la loro relazione è ormai giunta al capolinea. Marina Giordano organizza una conferenza stampa per annunciare il suo ritorno ai vertici dei Cantieri.

Giovedì

Durante il processo, arriva il momento delle deposizioni di Roberto, Marina e Vera. Proprio sulla ragazza, Alberto intende far pressione tramite il suo avvocato e per farla cadere in contraddizione. Adele fa credere a Susanna che va tutto bene e intanto accetta le scuse del marito. Serena e Filippo si prendono una bella rivincita su Flora, cugina della donna.

Venerdì

Valerio tenta di riavvicinarsi ad Elena, mentre Vera è messa a dura prova nell’interrogatorio del processo. Nel giorno dell’allestimento dell’alberto di Natale, Giulia torna prima del tempo alla Terrazza. Renato e Otello portano Raffaele a San Gregorio Armeno per testare il suo spirito natalizio.