Un Posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 novembre: Patrizio segue la carriera

Un posto al sole, cosa succederà la prossima settimana nella soap di Rai Tre? Ecco tutte le anticipazioni

Un posto al sole. Roberto dopo essere stato brutalmente aggredito da Valerio, decide di confessare tutta la verità sulla morte di Veronica. Il padre di Vera si rifugia nell’alcool ed Elena non riesce a comprenderne le reali ragioni. Vittorio è sempre più ossessionato da Anita e cerca di scoprire qualcosa attraverso la sua nuova amica Alex. Serena, intanto, riceve una sorprendente proposta da sua cugina. Cosa sceglierà di fare la moglie di Filippo? Ma, soprattutto, le condizioni di vendita della villa del padre sono reali o il tutto porterà ad avere dei sani sospetti su tutta la vicenda? Di seguito tutte le anticipazioni di Un posto al sole dal 26 al 30 novembre 2018!

Lunedì

Vera vuole scappare dalla clinica. Valerio sta per scoprire che la decisione di pagare un avvocato ad Alberto gli si potrebbe ritorcere contro. Mariella è terrorizzata all’idea di dover affrontare il suo Guido.

Martedì

Valerio è costretto a prendere seri provvedimenti per proteggere Vera che, a sua volta, è sempre più decisa a fuggire dalla clinica. Filippo intanto cerca di tutelare i diritti di Serena sulla vicenda della villa del padre. Preoccupato che Mariella non renda credibile la loro versione, Cerruti architetta un piano per incoraggiarla ad affrontare la situazione.

Mercoledì

Mentre Vera vaga nel bosco più agitata che mai, Valerio e Roberto si precipitano in Svizzera per cercare la ragazza. Poco prima del processo, Alberto scopre che Valerio ha revocato il mandato all’avvocato. Serena intende accettare la proposta di sua cugina Flora. Intanto Patrizio lascia definitivamente la cucina del Vulcano.

Giovedì

Cerruti incoraggia Mariella a rendere pubblica la notizia della sua gravidanza. Roberto intanto rintraccia Vera e la riporta in clinica ma, l’ennesima crisi della ragazza provoca un’altra lite tra Ferri e Valerio. Patrizio, in partenza per un nuovo lavoro, saluta parenti e amici con tristezza.

Venerdì

Valerio decide di allearsi con Roberto Ferri. Giulia, divisa tra la sua numerosa famiglia e Denis, con evidente tristezza, riparte e lascia la Terrazza. Mariella mente a Guido che trasale all’idea che lei abbia concepito un figlio con Cerruti.