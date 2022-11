By

Ormai è chiaro: Uomini e Donne vede al centro della scena Ida Platano. Se fino a qualche mese fa qualcuno poteva avere dei dubbi, ora è certo che è lei la protagonista del Trono Over, attualmente. Le nuove puntate, ormai da diverso tempo, vedono la dama di origini siciliane al centro delle dinamiche. Ma qualcosa è cambiato in queste ultime due puntate: Ida è nuovamente tornata a discutere con Riccardo Guarnieri e Tina Cipollari ora dice basta. Il cavaliere tarantino finora aveva mantenuto il silenzio, è stato assente per qualche registrazione e si è fatto notare trascorrendo una sola serata con Roberta Di Padua.

Dopo di che, l’attenzione è sempre tornata sulla nuova storia di Ida, ovvero quella con Alessandro Vicinanza. Ma ecco che ieri Riccardo, che ha anche rilasciato una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, è tornato nuovamente a parlare della sua passata relazione con la Platano. E il pubblico si dice, chiaramente, stufo. Ancora una volta, i due si siedono al centro studio su richiesta di Maria De Filippi, la quale manda prima in onda una serie di clip in cui è possibile vederli discutere, abbracciarsi e poi di nuovo litigare dietro le quinte.

Sembra di tornare indietro nel tempo, non di molto, solo nella primavera scorsa quando Riccardo e Ida sembravano volerci riprovare seriamente. Non ce l’hanno fatta e oggi tornano ad accusarsi reciprocamente, sempre sulle cose del passato. Secondo Gianni Sperti, Guarnieri è come se volesse dire che è ancora innamorato di Ida. Ma ecco che Tina a UeD prende la palla al balzo per svelare il suo punto di vista, che rispecchia totalmente quello del pubblico.

“Ma è possibile che solo loro due trovano queste complicazioni? Ma ci svegliamo da questo incantesimo di lui e di lei? Siete ridicoli, ridicoli chi ci crede. Quando l’amore diventa troppo razionale… L’amore quando è reale, quando ti parte dl cavolo del cuore, non pensi a niente! Quando iniziano questi discorsi… Io sono stanca, ma non di te, ma proprio di sentire queste frottole. Posso capire che uno una volta può sbagliare, ma sono tre o quattro anni che sentiamo tutta questa cosa . Anche prima di Alessandro, lui rivenga sempre il passato. O lo fa apposta… A me sembra che tu Riccardo quando sei certo che questa donna sta ricominciando riparti”

Siete d’accordo con il pensiero di Tina? #UominieDonne pic.twitter.com/za8lJCKAuD — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 11, 2022

I telespettatori a casa applaudono a questo lungo sfogo della Cipollari su Ida e Riccardo. Mentre nelle scorse puntate si parlava della Platano e della sua conoscenza con Alessandro Vicinanza, con tanto di interventi di Roberta, ecco che magicamente Guarnieri torna protagonista. E così si torna anche indietro nel passato, con le solite accuse e una situazione da cui sembra non esserci via d’uscita.

Interviene anche Armando Incarnato, il quale ammette di essere dalla parte di Riccardo e lo invita a esprimersi una volta per tutte, dichiarando i suoi sentimenti per Ida. Ma, niente, si ricomincia da capo con il Guarnieri che non è disposto a parlare e appare criptico.

Il desiderio espresso da Tina sembra comunque si sia già avverato. Infatti, le anticipazioni fanno sapere che Ida e Alessandro hanno già lasciato il programma di Maria De Filippi in una delle più recenti registrazioni, che ancora devono andare in onda.

Riccardo, invece, ha attualmente modo di andare avanti con il suo percorso senza la Platano. Il cavaliere tarantino sembra aver già dimenticato la parrucchiera siciliana!