Uomini e Donne, Riccardo getta ombre su Ida fuori dallo studio

Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne torna a parlare della sua passata relazione con Ida Platano e del loro attuale rapporto. Questa estate la dama di origini siciliane ha cambiato completamente rotta e il suo nuovo atteggiamento ha stupito tutti. Infatti, i telespettatori stanno vedendo la parrucchiera emotivamente distante dall’operaio tarantino. Al contrario, Riccardo ammette sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine di non essere per nulla stupito dell’atteggiamento della sua ex, anche se ha qualche sospetto. E spiega quando secondo lui è avvenuto questo radicale cambiamento nei suoi confronti.

“Ida non è cambiata dopo l’estate, ma è mutata completamente in seguito all’ultima cena che abbiamo fatto in primavera. In realtà la Ida che vediamo oggi è un’evoluzione della persona con cui ho avuto a che fare già qualche tempo fa: una donna che non scende a compromessi, neanche in amore, e che credo da tempo non sia innamorata di me come ha affermato. Quell’amore che provava non credo fosse poi così ‘immenso'”

Attualmente a UeD, Ida è al centro della scena con Alessandro Vicinanza. Spesso avvengono pesanti litigi con Roberta Di Padua, mentre Guarnieri resta un po’ nell’ombra. Oggi Riccardo si dice convinto che ormai da anni la Platano non fa più passi verso di lui, neanche nei periodi in cui sono tornati insieme. Per spiegare bene questo suo punto di vista, il cavaliere tarantino svela com’è davvero Ida fuori dallo studio di Canale 5.

“Era sempre ferma sulle sue posizioni senza mettersi mai in discussione. Atteggiamento che è stato confermato anche dalla nostra cena della scorsa primavera, e da quello che è accaduto quando mi ha bloccato ovunque, pochi giorni dopo aver dichiarato amore immenso nei miei confronti. La cosa che mi stupisce, e che fa male, è che Ida è diventata un’altra persona nel giro di una settimana: da grande amore a zero considerazione nei miei confronti”

Riccardo Guarnieri ammette così di essere stranito dal particolare atteggiamento di Ida, che per la prima volta appare intenzionata a lasciarsi alle spalle la loro travagliata storia d’amore. Forse, semplicemente, la Platano si è rassegnata col tempo e ha capito che per la loro storia non ci sono speranze effettive. Ma il cavaliere tarantino è comunque dispiaciuto perché lui ci aveva creduto, almeno così dichiara oggi.

Ci ha creduto quando l’ha invitata a cena la scorsa primavera, quando ha ascoltato le parole di Ida a Verissimo, in cui si dichiarava ancora follemente innamorata di lui. E ancora, anche quando l’ha chiamata in negozio. “Tutto questo per poi sentirmi dire che non ho fatto abbastanza, che avrei dovuto presentarmi a Brescia per dimostrarle davvero qualcosa”, dichiara deluso Riccardo.

Come ha affermato più volte in studio, oggi Riccardo vorrebbe mantenere un rapporto sereno con Ida.

“Non guardarsi in faccia, non salutarsi e non stringersi la mano, dopo tutto quello che io e Ida abbiamo vissuto, mi sembra assurdo. Tra noi non sono successe cose tanto gravi da ignorarci completamente, in fondo. E poi dietro a una stretta di mano potrebbe non esserci nulla, ma potrebbe esserci anche qualcosa di grande”

UeD, Riccardo Guarnieri: cosa pensa di Ida e Alessandro Vicinanza, e su Roberta…

Secondo Riccardo Guarnieri il vero cambiamento di Ida si vede attraverso Alessandro Vicinanza. A questo punto dell’intervista, il cavaliere del Trono Over esprime i suoi dubbi sulla Platano.

“Adesso è tutto diverso: con Alessandro, da quando si frequentano di nuovo, va tutto liscio come l’olio nonostante – conoscendola – ci siano state cose a cui avrebbe potuto attaccarsi per polemizzare. Mi ha molto stupito e mi sembra molto strana tutta questa tolleranza. […] Mi sembra anche strano che a quarant’anni si possa modificare così il proprio modo di essere”

Nonostante ciò, Guarnieri non sa darsi una spiegazione. Innanzitutto, non crede che la dama stia fingendo per farlo ingelosire. Fa subito dopo notare che Ida potrebbe essere cambiata perché innamorata di Alessandro. Se la Platano quando ama abbassa così le difese, questo cambiamento sarebbe per Riccardo una conferma che “da un certo periodo in poi” lei non l’abbia più amato come diceva.

“La Ida che vedo con Alessandro è quella che avrei voluto al mio fianco: elastica, tollerante, sempre sorridente”, dichiara il cavaliere. Nonostante tutto, Guarnieri non si è pentito di nulla di ciò che ha fatto con Ida, neppure della proposta di matrimonio. Riccardo è comunque deluso da alcune parole che la Platano ha espresso di recente nei suoi confronti.

“Ida in studio ha detto che sono il suo scarto (di Roberta Di Padua n.d.R.), e ho trovato questa affermazione molto forte. Non credo nella scusa che quando si è arrabbiati si perda lucidità ma penso, al contrario, che si diventi volontariamente pungenti. Una cosa del genere, per l’amore che c’è stato, io non l’avrei mai detta perché è stata tremendamente offensiva. Mi ha ricordato la Ida di due anni fa con cui, dopo la pandemia, avevo chiuso proprio perché mi aveva detto parole altrettanto forti”

E torna così a parlare di Roberta Di Padua, con cui ha condiviso un’uscita di leggerezza che ha generato non poche polemiche in studio. “Non mi ha visto in studio per due giorni ed è stata l’unica a preoccuparsi”. Questo gesto della dama di Cassino ha stupito il cavaliere. E oggi confessa che è stato lui a baciarla durante questa discussa cena: “Non ho resistito, era bellissima”.