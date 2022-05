UeD: Sara va via piangendo, Tina e “uno sfondone che passerà alla storia”

Mentre la Cipollari continua a essere inaspettata con Gemma Galgani, la Zilli finisce per lasciare lo studio in lacrime

Torna la sfilata delle dame a Uomini e Donne. Questa volta, la prima a salire sulla passerella non è Gemma Galgani. Sulle note di Brividi (brano di Mahmood e Blanco), Ida Platano riscalda subito lo studio indossando un outfit ‘vedo non vedo’ bianco. La parrucchiera bresciana attira l’attenzione del parterre dei cavalieri, conquistando voti alti. Subito dopo di lei, arriva il momento di Gemma. Per il tema ‘dolce e piccante’, la dama torinese sceglie qualcosa di molto semplice. Nessuna scenografia particolare, che utilizza invece Ida.

I ruoli sembrano ormai cambiati nello studio e le due amiche pare stiano cambiando le dinamiche. Entrambe, ovviamente, raccolgono le critiche da parte di Tina Cipollari, la quale non ci va pesante con la Galgani. Solitamente l’opinionista si lascia andare a una buona parte del tempo dedicato agli attacchi contro la nota dama torinese. E sorprende ancora di più dopo la sfilata di Sara Zilli del Trono Over. Quest’ultima, ex conoscenza di Biagio Di Maro, sale sulla passerella con un abito corto e appare subito molto sensuale.

Sfila con un ballo che infiamma lo studio di UeD, aiutandosi con una sedia. La performance, però, non conquista il pubblico a casa e neanche i presenti in studio. Gianni Sperti fa notare che Sara ha creato un certo imbarazzo. Per molti, il sensuale ballo da lei messo in scena per conquistare i cavalieri del parterre è imbarazzante.

Tina Cipollari non se ne resta in silenzio e regala una delle sue perle. “Guarda sto per dire uno sfondone che passerà alla storia”, dichiara rivolgendosi a Maria De Filippi, che ormai la conosce troppo bene. Infatti, la padrona di casa intuisce che l’opinionista potrebbe, per la prima volta, dare la sua preferenza a Gemma! Ed è proprio quello che fa.

Tina ammette di aver addirittura preferito la Galgani a Sara! A colpire i telespettatori è Aneta, la dama che ha lasciato il programma insieme a Diego Tavani. La dama sale sulla passerella con tutta la sua dolcezza, giocando con uno zucchero filato gigante. Nessuna scollatura troppo accentuata, ma solo semplicità e tanta simpatia.

Nel frattempo, Maria De FIlippi nota il disagio di Sara Zilli e le consiglia di recarsi dietro le quinte per bere un bicchiere d’acqua. La dama lascia così lo studio piangendo! Gianni Sperti chiede cosa sta accadendo, ma la conduttrice preferisce andare avanti con la sfilata e neanche risponde alla sua domanda.

Sara non l’unica a versare lacrime. Anche Pinuccia non riesce a trattenere il pianto di fronte agli attacchi della Cipollari. Gianni Sperti, invece, attacca Catia Franchi, insieme ad Armando Incarnato e Biagio, ritenendo che sia stata “volgare”. La dama, durante la sfilata, indossa un abito corto e fa sulla passerella qualche squat. A prendere le sue difese ci pensa Tinì.