Uomini e Donne, Catia e il ‘peso’ del cognome Franchi: si scatena la bufera

Si fa sentire a Uomini e Donne il peso del cognome di Catia si fa sentire. Tutto sarebbe potuto passare inosservato? Forse no, ma sottolineare che la nuova dama del Trono Over è la sorella della famosa stilista Elisabetta Franchi non va a risolvere nulla. Probabilmente, ha sbagliato a fare determinate dichiarazioni, per cui è finita direttamente nella bufera. Ma mettere in mezzo la nota stilista non è servito a molto per risolvere questa situazione. Nonostante ciò, le sue parole hanno comunque attirato gli attacchi del web. Il tutto è accaduto nel corso della puntata andata in onda oggi, quando Maria De Filippi fa sì che confrontino Catia Franchi e Biagio di Maro.

Al centro studio, i due danno vita a una discussione che riprende quanto accaduto ieri. Raccontando la loro uscita, la dama ha apertamente accusato il cavaliere di non averla portata a mangiare in un ristorante. Biagio ha portato Catia in una pizzeria d’asporto, cosa che da lei non è stata per nulla apprezzata. Il tutto comunque si era concluso con la fine di questa brevissima conoscenza. Oggi, però, tornano al centro studio e si scatena il caos. Tornano a parlare di quella situazione e si scatena una bufera.

Biagio Di Maro non ha intenzione di fermarsi e fa notare subito il cognome ‘Franchi’ di Catia. Fa presente questo particolare e sembra che, però, rappresenti un peso a Uomini e Donne. Il cavaliere rivela che spesso la dama gli avrebbe chiesto di guardare il suo profilo Instagram? A cosa vuole arrivare? Vuole accusarla di essere giunta nel programma per fare pubblicità a ciò che indossa, facendo anche notare il fatto che ha condiviso una foto “in camerino con i piedi sopra il divano”.

Mentre Tina Cipollari prende le difese di Catia, Armando Incarnato interviene e, per la prima volta dopo tanto tempo, riceve l’applauso di tantissimi telespettatori. Solitamente, il cavaliere napoletano non raccoglie chissà che consensi. Infatti, qualcuno ironizza che “per colpa di Catia” ora dovrà anche dare ragione a un personaggio come Armando.

Scendendo nel dettaglio, Incarnato accusa la Franchi di essere “poco umile” e di aver giudicato Biagio “per una situazione economica”. Come sempre, Armando non le manda a dire. Lo scontro continua con accuse e insulti tra Biagio e Catia. “La poveraccia sei tu”, urla Di Maro, “Sei un gran pagliaccio”, grida dall’altra parte la dama.

A intervenire ci pensa anche Gianni Sperti, che si trova anche lui a schierarsi dalla parte di Di Maro. “Non discuto, ma se ti piace vivere così, vivici con i soldi tuoi, non chiederli agli altri. Non puoi venire a ued a cercare il petroliere!”, afferma l’opinionista. Invece, Tina è convinta che se Catia fosse stata una commessa e non la “sorella di” non avrebbe avuto questo trattamento negativo.

“Non c’entra niente chi è Elisabetta, io sono Catia. Lei fa un lavoro, io faccio un altro. Lavoro tante altre ore al giorno, mi alleno, faccio le maratone. Non vado nei ristoranti chic, non mi interessa”

Queste le parole usate da Catia Franchi oggi, ma non convincono gran parte del pubblico. Nonostante ciò, ci sono comunque telespettatori che hanno compreso le sue parole e che stanno prendendo le sue difese. Addirittura, Biagio accusa Catia di averlo baciato. Lei nega, ma lui resta nella sua posizione.

Catia poteva benissimamente dire Biagio si è fatto grande nel volermi portare in dei posti e poi siamo andati in altri. Allora sì che aveva ragione, ma come l’ha detto lei anche no. Poi stai nel centro di Roma la pizza al taglio è solo da contorno a uno spettacolo.#uominiedonne — / ???????????????? / ???? (@n_fausta) April 29, 2022

Va bene tutto, ma non si può difendere una che dice sei un miserabile, solo perché l’ha portata a mangiare nel ristorante dell’hotel, o una pizza al taglio. UMILTÀ GENTE. UMILTÀ!!!! #uominiedonne — ⭐️Morosita⭐️ (@lollo_morena) April 29, 2022

Comunque mi sta un sacco simpatia perché almeno ravviva il trono over ahahahah #uominiedonne — Opinionista: CouchPotato???? (@CouchPotato7) April 29, 2022

Alcuni di voi hanno problemi di comprendonio : non ha giudicato la condizione economica ma il non mantenere le promesse fatte. Di certo una come lei non ha bisogno di una cena offerta #uominiedonne — iris (@_hatefuleight) April 29, 2022