UeD: Aurora non regge il ‘massacro’, ma gli Over regalano i colpi di scena

Aurora Colombo lascia lo studio di Uomini e Donne. Tornerà? Ebbene sì e sicuramente ci saranno notizie al riguardo nel corso delle prossime registrazioni. La corteggiatrice finisce nella bufera sotto le telecamere. La maggior parte dei telespettatori non hanno mai apprezzato più di tanto la sua presenza. In tanti, vorrebbero assistere al lieto fine tra Luca Salatino e Soraia. In realtà, il trono dell’ex corteggiatore di Roberta Giusti non ha colpito chissà quanto il pubblico. Oggi, però, accade qualcosa che smuove parecchio il percorso del tronista.

Luca e Aurora hanno fatto un’esterna che ha colpito un po’ tutti. Baci passionali e momenti di forte complicità hanno caratterizzata uscita. Salatino appare felice per quello che insieme hanno condiviso, ma poi la reazione della Colombo lo porta a fare dei passi indietro. Il fatto che la corteggiatrice si focalizzi su altro, anziché su questa loro bellissima esterna fa riflettere Luca. Ad alimentare i suoi dubbi ci pensa Tina Cipollari, la quale riporta quello che in queste settimane i telespettatori hanno detto sul suo conto.

In particolare, molti credono che Aurora sia arrivata a UeD solo per ottenere visibilità e non per conoscere Luca. Anche Soraia ha espresso più volte questi sospetti sul suo conto. Tina ormai segue le vicende del Trono Classico dietro le quinte e, questa volta, rientra per dire la sua. La Cipollari si scaglia duramente contro Aurora, definendola falsa.

“Non ci provare! Quello che ho visto io lo vedono gli occhi di tanta gente: tu appari falsa e finta. Sei in cerca di visibilità. Tutto quello che non è reciproco non ha senso”

“Ma chi te lo dice”, risponde Aurora, la quale appare con gli occhi lucidi. È chiaro che non riesca più a reggere gli attacchi quando Luca Salatino appoggia in pieno ciò che dice Tina Cipollari. “Te lo dico io! Guardo quello che vedo, non mi importa di quello che dice la gente”, dichiara a gran voce il tronista, colpendo la corteggiatrice.

Tina ci tiene a specificare di non aver influenzato nessuno, anche perché non aveva mai palesato questo suo pensiero. Il ‘massacro’ finisce con Aurora che decide di lasciare lo studio. Le anticipazioni segnalano il suo ritorno nelle prossime puntate. Dunque, il suo percorso non si conclude qui.

Uomini e Donne, il Trono Over conquista ancora

A ridimensionare quanto appena accaduto ci pensano gli Over. Dame e cavalieri, ancora una volta, dimostrano di avere non poche sorprese per il pubblico. Proprio nelle ultime ore, alcuni ex partecipanti si sono confrontati su alcuni retroscena scottanti mai andati in onda! Nel frattempo, Biagio Di Maro discute al centro studio con Catia Franchi (sorella della famosa stilista Elisabetta).

Il loro scontro genera divertimento sui social, soprattutto per il modo di lei con cui chiama il sushi. Ebbene, si aspettava che Biagio l’avrebbe portata a cena in un ristorante e, invece, è stata invitata in una pizzeria d’asporto. Non solo, è rimasta rammaricata per un mancato gesto di Di Maro. Va segnalato che il cavaliere è noto perché regala a tutte le sue conoscenze le mozzarelle del suo punto vendita.

“Pensavo che venivi su e mi regalavi una mozzarella. È una sciocchezza, però io sinceramente ti avrei portato una bella scatola di mozzarelle”

Tina prende la palla al balzo per ironizzare su Biagio: “È diventato pure tirchio!”. E Catia non si ferma: “Sì, molto! Non c’erano neanche le forchette. Mi avevi promesso il sushi. Vuoi apparire per quello che non sei”. Ed è a questo punto che Biagio riesce a conquistare la scena, commettendo un grave errore: “Io non sono mai ‘APPARITO'”. E le risate, come si può immaginare, non mancano.

Gli Over continuano a regalare colpi di scena. Tocca poi a Pinuccia e Bruno. Quest’ultimo lamenta di aver visto la dama togliersi la dentiera per mangiare. La donna di Vigevano non reagisce bene e a supportarla ci pensa ancora Maria De Filippi. Ci sarebbe una motivazione per cui la padrona di casa prende sempre le difese di Pinuccia.