Uomini e Donne, rissa tra due dame e inciuci: svelati retroscena scottanti!

Questa volta affiancata da altri ex partecipanti, Elena Scielzo svela alcune scene a cui avrebbe assistito e che non sono andate in onda

Lontani dalle telecamere di Uomini e Donne, ex partecipanti del Trono Over si tolgono qualche sassolino dalla scarpa. Anche questa volta a svelare dei retroscena è Elena Scielzo, che fino a qualche settimana fa sedeva nel parterre delle dame. In una nuova diretta su Instagram di Opinionista social, si è lasciata andare a diverse rivelazioni insieme a Marika Geraci e Diego, che hanno trovato l’amore proprio nel programma di Maria De Filippi. Di recente, i due hanno avuto da ridire sul comportamento che la redazione avrebbe avuto nei loro confronti.

In particolare, Marika ha svelato la sua versione dei fatti per quanto riguarda la sua improvvisa uscita di scena. Stessa cosa ha fatto, successivamente, Elena Scielzo. Ora quest’ultima non si trattiene più e decide di sostenere Denise Mingiano. Chi ha seguito il trono di Matteo Ranieri sicuramente si ricorderà di lei. A causare il suo addio al dating show sono state varie conversazioni avute con Armando Incarnato dopo due o tre registrazioni. Queste chiacchierate hanno generato dei forti litigi tra il cavaliere napoletano e il giovane tronista.

Alla fine, Armando è passato come colui che voleva aprire gli occhi a Matteo, mentre a Denise non è rimasto altro che tornarsene a casa con varie accuse e critiche. Ed ecco che ieri Elena Scielzo racconta di aver assistito a queste scene a UeD. L’ormai ex dama del Trono Over ammette di essere una testimone che può confermare ciò che ha raccontato Denise. Confessa che, quando è accaduto tutto, stava studiando Armando da tempo.

Pare che Incarnato abbia fatto di tutto per attirare l’attenzione della Mingiano, mentre tutti erano in fila per togliere i microfoni, sedendosi nella postazione del pubblico. Secondo il suo racconto, Armando l’avrebbe chiamata più volte per cercare di parlare con lei. Ma cosa avrebbe fatto, invece, Denise?

“Lei guardava avanti, non si girava, e non rispondeva. Era talmente infastidita… Non voleva assolutamente parlare con Armando. Ti fa sembrare che lei alla fine fosse consenziente. Io ho alzato anche la mano, ma non mi hanno fatto parlare. Lui insisteva! Confermo, perché ero dietro. Sarebbe stata lei la scelta. Matteo era molto preso da Denise e guarda Armando cosa è stato capace di fare anche questa volta”

Viene fatto notare che Armando Incarnato potrebbe aver fatto la stessa cosa facendo passare come una persona che non è Gloria. Elena, però, ha tutt’altra opinione al riguardo: “Con Gloria secondo me c’è qualche accordo tra loro due, perché qualcosa mi puzza”. E non finisce qui, la Scielzo ha da ridire anche su Gianluca, il giovane cavaliere che sta conoscendo Sara.

“Stefania sai perché non c’è più? Lo vedi Gianluca? L’uomo che sta uscendo con Sara. È un marpione peggio di Biagio e Armando! Va a riportare tuto alla produzione per avere dei vantaggi, ma quello che vuole lui. Quando mi chiamò quella della produzione mi fece una domanda che avevo detto solo a Gianluca”

Non mancano le accuse nei confronti di Ida Platano. Qui ci mettono il loro anche Marika Geraci e Diego, i quali ammettono di aver visto la dama (che ha criticato Alessandro Vicinanza per averla messa a disagio portandola in un lussuoso ristorante) in un locale di lusso. A detta di Elena, Ida e Daniela avrebbero capito bene come funziona il programma.

Uomini e Donne, Elena Scielzo parla di una rissa in studio

Sempre nel corso di questa diretta, Elena svela dei dettagli inediti su una rissa che sarebbe scoppiata tra due dame, Giuliana e Stefania. Quest’ultima ha rivelato in studio di aver ascoltato una conversazione di Giuliana al telefono. Dopo questo momento, è scoppiata una forte lite tra le due. Ma la svolta di questo scontro non è stato mandato in onda. Elena ha assistito a tutto e oggi racconta la sua versione.