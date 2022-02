Uomini e Donne, Marika sgancia bomba su redazione: tirato in ballo Zerbi

Marika Geracitano è sparita da Uomini e Donne, dopo aver trovato l’amore con Diego Ceccucci. Ebbene oggi l’ormai ex dama del Trono Over svela i motivi per cui il pubblico di Canale 5 non l’ha più vista in studio e svela degli strani retroscena sullo show di Maria De Filippi. Nel farlo, tira in ballo anche Rudy Zerbi, il quale fa parte della redazione del programma, per chi non lo sapesse. In una nuova intervista su PiuDonna, ripercorre tutta l’esperienza vissuta in trasmissione, iniziando dalla sua conoscenza con Armando Incarnato.

Proprio attraverso la frequentazione con il cavaliere napoletano, Marika si è fatta notare e ha raccolto anche non poche critiche. Essendo quello un contesto televisivo, sapeva che non sarebbe stato semplice trovare l’amore. A inizio percorso si è ritrovata di fronte ad Armando e qui svela il primo dettaglio sulla redazione. Chi lavora dietro le quinte, come già si poteva immaginare, “studia anche le sedute in base ai gusti”. Il primo passo l’ha poi fatto Incarnato, che l’ha subito invitata a cena.

“Nella prima fase della conoscenza ho conosciuto un uomo diverso da quello che vedete a casa, era molto dolce. Resto convinta del fatto di piacergli molto”

Queste le parole di Marika su Armando. Poi prosegue ricordando che gli attriti si sono accesi quando lei aveva deciso di uscire anche con Marcello Messina. La decisione di rimettersi in gioco, è arrivata quando ha saputo che Incarnato aveva appena inviato delle rose a Jessica, in camerino. Da questo momento, si sono accese fortissime discussioni tra Armando e Marika.

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno riservato non pochi attacchi all’ex dama palermitana. Ammette che, guardandosi da casa, non si piaceva neanche a lei, perché in effetti è apparsa “un po’ costruita”. Per lei si trattava di una forma di difesa, in quanto si sentiva come se fosse “in un’arena, dove ovunque ci sono degli orsi pronti a sbranarti”.

Si sforzava di essere forte per difendersi e proprio per questo appariva costruita. In ogni caso, non le interessava piacere agli opinionisti, ma solo agli uomini con cui si relazionava. A questo punto dell’intervista, Marika lancia un attacco ad Armando, che a Uomini e Donne cerca l’amore ormai da tempo.

“Lui fa finire le sue frequentazioni perché non si può fidanzare. Noi siamo andati oltre in un mese e mezzo di conoscenza, ma è ugualmente finita”

Dopo la turbolenta conoscenza con il napoletano, la Geraci ha conosciuto Diego, con cui c’è stato subito molto feeling. Anche tra loro non sono mancati i battibecchi per via della presenza di Jessica. Non solo, la loro storia d’amore in studio è stata giudicata finta dai presenti. Nonostante ciò, hanno proseguito per la loro strada. Ma c’è chi è più agevolato rispetto ad altri?

“Come in tutte le famiglie ci sono figli di serie A e di serie B. Però si sono sempre comportati tutti bene con me nella famiglia di Uomini e Donne quindi non posso parlare male di nessuno”

Non può parlare male di nessuno, però Marika Geraci ha molto da ridire sul comportamento che avrebbe avuto la redazione nei loro confronti. Stando sempre a ciò che l’ex dama palermitana racconta, avrebbe chiamato il programma per chiedere appunto come mai non fossero più stati invitati. Avevano deciso di uscire dalla trasmissione di Maria De Filippi e di farlo come tutti gli altri.

“Penso anche che me lo dovevano, dopo sei mesi passati lì”, attacca Marika. Pare che una referente abbia spiegato questa mancanza affermando che c’era la necessità di “dare spazio anche ad altri di frequentarsi”. Ma secondo la Geraci qualcosa “non quadra”, in quanto anche lei e Diego si stavano ancora frequentando. Dopo questa telefonata, ha deciso di non chiamare più la redazione.

Ci avrebbe pensato Diego a mettersi in contatto con una delle referenti, che gli avrebbe risposto – “in modo molte freddo” – che forse li avrebbero invitati più avanti. “Hanno anche ipotizzato che noi fossimo una coppia finta, illazioni che non mi sono piaciute”, confessa Marika sulla redazione di UeD. E non sarebbe finita qui. Cinque giorni più tardi, avrebbero ricevuto una chiamata in cui li invitavano a fare l’uscita che desideravano fare.

Pare siano giunti negli studi, abbiano fatto il tampone e atteso di vivere l’emozione dell’ultima puntata con i petali rossi. Sembra che Diego avesse portato anche dei fiori per Maria De Filippi. A un certo punto, un ragazzo della redazione avrebbe avuto un comportamento abbastanza ambiguo.

“Arriva il ragazzo della redazione che ci fa uscire dal camerino, riceve una telefonata e ci fa tornare dentro, dicendo che c’era stato un problema e dovevamo tornare dentro. Questo è successo alle 13”

Sarebbero trascorse diverse ore senza che qualcuno gli abbia fatto avere notizie o si sia fatto avanti per sapere se avessero bisogno di acqua o altro. Ed ecco che nel tardo pomeriggio, precisamente alle 18.30, sarebbe arrivato Rudy Zerbi in camerino, dicendo che “Maria ha voluto chiudere la trasmissione prima”.

Di fronte a questa spiegazione, Marika Geraci sarebbe andata in escandescenza, come fosse la famosa goccia che fa traboccare il vaso. Pare che Zerbi non abbia saputo dare loro delle risposte “oppure non ha voluto rispondere”, aggiunge. Da questo momento in poi, non hanno più saputo nulla.

Sottolinea che altre coppie sono poi state chiamate, mentre lei e Diego sarebbero stati completamente ignorati. Ha pensato che la colpa potesse essere sua, del suo comportamento in studio, “di essere andata a toccare qualcuno che non dovevo toccare”.

Ma secondo l’ex dama avrebbero dovuto almeno fare una telefonata per dare loro qualche spiegazione. Nonostante tutto, ci tiene a ringraziare la redazione per averle permesso di conoscere Diego, con cui fuori sta nascendo una vera e propria relazione.

“Ma a pensarci sono comunque amareggiata e delusa per il modo in cui mi hanno trattata. Non mi hanno dato la possibilità di mostrare che non ero lì soltanto per visibilità, ma che avevo trovato un compagno con cui uscire mano nella mano”

Questa è la conclusione dell’intervista di Marika Geraci, che si ritiene comunque felice di aver incontrato una persona come Diego.