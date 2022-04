UeD, Elena Scielzo sparita dallo studio rompe il silenzio: svelati gli altarini

Elena Scielzo non fa più parte del parterre delle dame di Uomini e Donne. In questi giorni, ha spiegato il motivo della sua uscita di scena improvvisa. Molti telespettatori hanno notato che non è più presente nello studio di Canale 5 da ormai diverse puntate. Ma cos’è successo? Perché non prende più parte alle registrazioni? Elena racconta la sua verità in un’intervista per MondoTv24. Qui l’ormai ex dama del Trono Over attacca duramente Armando Incarnato e Biagio Di Maro. Proprio dopo una discussione con loro, la Scielzo non sarebbe più stata invitata a prendere parte alle registrazioni.

Innanzitutto, l’ex dama ci tiene a precisare di essere “un po’ delusa e amareggiata”. Le fa piacere che, alla fine, il pubblico è riuscito ad apprezzarla all’interno del programma. “Non si è visto perché sono andata vita”, inizia così il suo racconto Elena Scielzo su ciò che sarebbe accaduto durante la sua ultima puntata nello show di Maria De Filippi. “È stata tolta all’incirca mezz’ora di registrazione”, afferma l’ex dama. Scendendo nel dettaglio, rivela di esserci stata “fino al punto in cui si vede Biagio che va al centro studio con una delle tante compagne”.

A questo punto, Maria l’avrebbe fatta intervenire e sarebbe così iniziata una fortissima discussione. Elena a Uomini e Donne ha accusato Biagio, facendo notare che siede al centro studio per dire e fare sempre le stesse cose. “Però alla fine non esce mai dalla trasmissione”, fa ancora presente. Il suo intento era quello di mostrare come Biagio stesse dicendo a quella donna le stesse cose che, in precedenza, aveva detto a lei.

“Da lì inizia una discussione molto accesa, per la quale sono rimasta male”, racconta la Scielzo. Il cavaliere campano avrebbe attaccato ancora Elena accusandola di avere già un fidanzato fuori, a Napoli. Lei oggi ribadisce che si tratta di un amico con cui condivide la passione per il cinema. La cosa che ha ferito di più la Scielzo è stata “la calunnia”.

Biagio le avrebbe riservato delle parole molte brutte. In particolare, l’avrebbe anche accusata di farsi mantenere da quest’uomo. Di Maro sarebbe stato poi affiancato da Armando Incarnato, che ha rincarato la dose. A questo punto dell’intervista, l’ex dama del Trono Over attacca entrambi i cavalieri.

“In quel momento mi sono trovata impreparata. Quei due si erano organizzati, fanno finta di essere praticamente nemici e di litigare, ma sono il gatto e la volpe. Anche Armando ha detto cose molto brutte su di me, questo mi è dispiaciuto”

Pare che questa registrazione sia “durata tantissimo” e che queste scene siano state tagliate dalla redazione. Elena Scielzo oggi ammette di essere rimasta male, tanto che quando è tornato in camerino ha subito scritto alla sua referente. Non riesce a capire come mai ci sia stato tutto questo accanimento nei suoi confronti. L’unica cosa che può pensare è che Armando e Biagio “essendo due persone della Campania, hanno visto in me tipo un pericolo”.

Detto ciò, Elena spiega cosa sarebbe accaduto dopo con la redazione.

“Penso che la redazione poi abbia creduto qualcosa. Ho visto dei comportamenti un po’ strani, questa è la cosa che mi ha deluso. Avevamo organizzato la sfilata, dovevo esserci anche io. Alla fine mi hanno restituito gli abiti, me li hanno spediti. Ho dovuto scrivere ‘avete ancora i miei abiti’. Non mi so dare una spiegazione, penso che abbiano pensato qualcosa a male di me. Sono single, magari avessi avuto un uomo!”

La Scielzo non si ferma e fa presente che Biagio e Armando “sono due personaggi molto particolari”. Come dicono in molti “non è possibile che dopo 4 o 5 anni non abbiano ancora trovato una donna”. In ogni caso, Elena nutre molta stima nei confronti di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e tutto lo staff.

Nonostante ciò, pensa che qualcuno dovrebbe intervenire in certe situazioni, ovvero “quando vedi che queste persone con violenza intervengono su determinati personaggi”. Secondo Elena, “nello studio queste cose andrebbero evitate”. L’ex dama conclude questo discorso ammettendo di non essere stata bene per questa situazione.