Uomini e Donne, Davide ha scelto Aneta: il video che ufficializza la storia

Tutto come da pronostico: Diego Tavani e Aneta hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme. Da ora in poi si vivranno nel privato cercando di consolidare i sentimenti che li hanno uniti. La notizia è trapelata qualche giorno fa, grazie a delle anticipazioni esclusive (a breve andrà in onda la puntata su Canale Cinque relativa alla scelta dei due protagonisti del Trono Over). Nelle scorse ore è emerso in rete un video che ha ufficializzato che i due si sono scelti. Insomma, è arrivata la cosiddetta prova del nove. Il filmato è stato pubblicato su Instagram dal sito SuperGuidaTv.

Nella breve clip si vedono Davide e Aneta a cena assieme, in un locale, con una voce fuori campo che commenta: “Che carini che siete”. La coppia sorride, evidentemente felice e spensierata. Dunque nessun colpo di scena: si credeva che i due, visto l’affiatamento che hanno manifestato a più riprese a Uomini e Donne, uscissero assieme. E così è stato.

D’altra parte durante la loro avventura al Trono Over si sono più volte frequentati, aiutati anche dal fatto di dimorare entrambi a Roma. Altrimenti detto, nel corso della loro conoscenza hanno trovato un contesto che ha apparecchiato tutto a puntino. A loro non è rimasto altro da fare che avventurarsi in una scorpacciata d’amore.

Uomini e Donne, i percorsi di Diego e Aneta prima della decisione di conoscersi e lasciare assieme il programma

Sono lontani i tempi in cui Tavani e Ida Platano, altra nota dama del Trono Over del parterre orchestrato da Maria De Filippi, vivevano una frequentazione burrascosa. Il cavaliere ha completamente voltato pagina con Aneta. Anche lei aveva tentato una conoscenza più approfondita con un personaggio noto di UeD prima di tuffarsi tra le braccia di Diego, vale a dire con Armando Incarnato. Non ha funzionato. Ma come vuole il detto, a volte si chiude una porta e si apre un portone. In questo caso un portone molto ampio, attraversato assieme da Tavani e dalla dama bionda. E amore fu!