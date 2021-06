UeD, rottura tra le ultime coppie del Trono Classico? Parla Samantha

In queste ultime ore Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, decide di fare delle precisazioni su un evento a cui ha preso parte con Alessio Ceniccola ieri. I due hanno avuto modo di rivedere Giacomo Czerny e Martina Grado, anche loro invitati. E fin qui non c’è nulla di strano. Ma il pubblico pare abbia iniziato a pensare che Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto fossero stati esclusi dalle altre due coppie del Trono Classico.

Di fronte alla loro assenza hanno fatto varie ipotesi, tanto che sono arrivati poi a lanciare accuse. In particolare, alcuni telespettatori temono che Samantha, Alessio, Giacomo e Martina stiano snobbando Massimiliano e Vanessa. Una parte del pubblico, non vedendo più quest’ultima coppia in compagnia dei loro ex colleghi, ha ipotizzato dei litigi tra loro.

Samantha Curcio interviene sul suo profilo Instagram per fare delle precisazioni. L’ex tronista di UeD non menziona nessuno di tutti loro. Non fa nomi, ma quando entra nel vivo del discorso il riferimento sembra chiaro. Samantha, innanzitutto, spiega che chi organizza gli eventi è libero di invitare o di non invitare chi vuole.

Per tale motivo, invita gli utenti sui social a non “pensare a dietrologie, litigi, cose che non esistono”. Detto ciò, sottolinea che non sapevo chi fosse stato invitato a questo evento. Per concludere il discorso, fa sapere che nessuno di loro ha “il potere” di scegliere chi portare con sé o chi fare invitare a questi eventi. Infine, arriva la precisazione dell’ex tronista.

“Nessuno ha litigato con nessuno. Nessuno ha snobbato nessuno, state sereni”

Così conclude il suo messaggio Samantha Curcio su Instagram. In quanto l’ex tronista del programma di Maria De Filippi non cita nessuno, non si può essere certi del fatto che si riferisca a Massimiliano e Vanessa, ovviamente. Ma viste le polemiche e considerando il fatto che il pubblico vede più spesso Samantha e Alessio con Giacomo e Martina sui social, non si può non pensare che sia così.

Nel frattempo, da parte degli altri protagonisti dell’edizione del Trono Classico, che si è appena conclusa, non è arrivato alcun messaggio di questo genere. I telespettatori attendono, intanto, di scoprire chi siederà sul trono a settembre. Un nome è già spuntato fuori, quello di Francesco Chiofalo.