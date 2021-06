Uomini e Donne, il nuovo tronista è Francesco Chiofalo: lo scoop

By

Il programma di Canale 5 è in ferie ma la redazione di Maria De Filippi avrebbe già scelto i protagonisti della prossima stagione

Francesco Chiofalo sarebbe stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne dalla redazione di Maria De Filippi. A lanciare l’indiscrezione bomba l’Investigatore Social, l’influencer che racconta ogni giorno su Instagram i segreti e le curiosità dei vip più amati. Alessandro, questo il vero nome dell’Investigatore, ha assicurato che la notizia è più che vera. Notizia, tra l’altro, che sembra confermata dalle sibilline dichiarazioni rilasciate da Lenticchio nelle sue stories.

Pochi minuti prima dell’annuncio dell’Investigatore Social Francesco Chiofalo ha confidato ai suoi follower di avere ricevuto una fantastica notizia. Lenticchio ha scritto:

“Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…io lo chiamo semplicemente karma! Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre! #confermato”

Dichiarazioni che lasciano pensare a Uomini e Donne, che tornerà in onda come di consueto il prossimo autunno. Francesco Chiofalo ha poi confessato di essere super contento e che questo è il giorno più bello della sua vita. Il 32enne ha aggiunto che tra qualche mese sarà tutto più chiaro.

Francesco Chiofalo ha inoltre invitato tutti i suoi fan a fare del bene perché la vita è giusta e i buoni vincono sempre al contrario dei cattivi. Una chiara frecciatina alle sue ex fidanzate come Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi, con le quali non ha mantenuto alcun rapporto.

E a proposito di Antonella Fiordelisi, il post Instagram dell’Investigatore Social in cui si parlava di Chiofalo nuovo tronista è stato commentato dal padre della spadista. Il signor Stefano si è detto felicissimo di questa notizia. La famiglia Fiordelisi non ha mai apprezzato Francesco e ha cercato più volte di mettere in cattiva luce il ragazzo.

Una situazione che ha fatto penare parecchio Francesco Chiofalo, che ha amato Antonella Fiordelisi per due anni. La coppia è scoppiata di recente: a chiudere la relazione è stata la 22enne, che ha scelto di non andare avanti con questo rapporto. Chiofalo sognava una convivenza e una famiglia ma è saltato tutto…

Uomini e Donne: chi è Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo, classe 1989, è un personal trainer e influencer romano. È diventato noto nel 2017, quando ha partecipato a Temptation Island con l’ex fidanzata Selvaggia Roma. Successivamente è stato tentatore alla prima edizione di Temptation Island Vip. Qualche tempo fa Lenticchio, soprannome che gli ha affibbiato Selvaggia, ha dovuto affrontare un tumore al cervello che ha cambiato la sua vita.