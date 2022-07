UeD, Roberta e Samuele: è crisi? “Ognuno ha la sua vita e…”

Crisi per Roberta Giusti e Samuele Carniani di Uomini e Donne? I due ex volti del Trono Classico sta facendo preoccupare i tantissimi fan, che sin dall’inizio hanno tifato per il loro lieto fine. Il motivo? Da ormai qualche giorno, sui social network non vengono più condivise da entrambi foto di coppia. Questo dettaglio ha fatto come scattare l’allarme tra i loro follower. L’ex tronista, di fronte alle numerose domande ricevute sulla questione, decide di parlare e di spiegare cosa sta davvero accadendo. Nessuna crisi: Roberta e Samuele stanno ancora insieme.

Non c’è nessuna crisi e né aria di rottura. A smentire è la stessa Giusti, che spiega nel dettaglio come stanno davvero le cose. Ancora una volta, il pubblico che ha sempre creduto in loro può contare sulla loro sincerità. Non cavalcano l’onda sperando che il gossip si accenda parlando di rotture, ma Roberta preferisce mettere le cose in chiaro una volta per tutte proprio per evitare supposizioni inutili. Approfitta di una domanda ricevuta da un fan, che le chiede esplicitamente se si sono lasciati, in quanto non si sono più mostrati insieme.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Roberta e Samuele hanno avuto modo di trascorrere molto tempo insieme. Ma c’è da considerare che vivono in due città separate e in questo periodo non hanno modo di vedersi tutti i giorni. L’ex tronista ammette di voler chiarire la questione in quanto moltissime domande che le arrivano riguardano una sua presunta rottura con Carniani. Spiega che vivono, appunto, lei tra Roma e Borgo, mentre lui ad Arezzo. Pertanto, non possono vedersi tutti i giorni come accadeva fino a un mese fa.

“Stiamo affrontando la distanza. Ovviamente ci vediamo meno (prima abitavamo insieme), ma le cose vanno bene”

Roberta Giusti rassicura tutti i fan così, assicurando che tra loro tutto procede per il meglio. Di recente, l’ex tronista ha raggiunto Samuele ad Arezzo per fargli una sorpresa. Nei giorni successivi, l’assenza di foto e video di coppia sui social hanno allarmato i fan e Roberta ricorda a tutti che, sebbene sia la loro storia sia nata in televisione, “ognuno ha la sua vita da portare avanti”.

Conferma al pubblico più affezionato che con la distanza se la cavano piuttosto bene. Subito dopo la scelta, la coppia aveva anticipato che per il momento non avrebbero pensato alla convivenza. “Se non mettiamo storie insieme per più di tre giorni, non vuol dire che ci siamo lasciati”, conclude l’ex tronista.