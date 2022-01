Uomini e Donne news, Roberta e Samuele: la decisione che deluderà i fan

Roberta Giusti e Samuele Carniani oggi sono più uniti che mai dopo la scelta a Uomini e Donne. In una nuova intervista sul magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, la giovane coppia si svela su ciò che è cambiato nelle loro vite. Come già noto, hanno trascorso insieme le prime settimane in casa dopo la scelta. Sebbene le anticipazioni avessero già svelato il loro lieto fine, il programma prevede che finché la puntata non va in onda le coppie devono restare ‘nascoste’. E loro così hanno fatto. Dal vedersi solo in esterna, sono passati a trascorrere intere giornate insieme.

Una grande prova che hanno superato. Samuele ammette che non si aspettava di essere la scelta, dunque già questo per lui ha rappresentato una sorpresa. “Con stupore”, l’ex corteggiatore di Arezzo ha scoperto che Roberta è una persona molto disponibile e dolce. Per la Giusti, invece, lui è “una continua conferma” di ciò che già aveva intravisto nel programma. E l’ex tronista ammette che le è sembrato “quasi surreale” sentire subito la necessità di avere un avvicinamento fisico con Samuele a inizio percorso.

Non è una persona a cui viene facile aprirsi con gli altri e invece con lui è stato tutto più semplice.

“Quando ero con lui scompariva tutto il resto e questo mi ha scioccata fin dal primo giorno. Ancora oggi non ho alcuna difficoltà ad aprirmi con Samuele, a dirgli quello che penso”

Sui social e ovviamente anche nella vita di tutti i giorni per Roberta e Samuele è arrivato il primo ‘ti amo’. Ma per quanto riguarda la convivenza c’è ancora da aspettare. Questo è ciò che potrebbe un po’ deludere i fan. Capita spesso che, una volta usciti da Uomini e Donne, tronisti e corteggiatori vadano subito a convivere per viversi quotidianamente e annullare ogni distanza.

Non è, però, il caso di questa coppia. Probabilmente Roberta e Samuele non vogliono bruciare le tappe e preferiscono fare le cose con calma. Nel corso dell’intervista, alla domanda sulla distanza (lei vive a Roma, lui ad Arezzo), l’ex tronista sembra non avere alcun dubbio.

“Le accorceremo più in là. È un progetto a lungo (ma non troppo) termine”.

Per ora, dunque, hanno intenzione di fare avanti e indietro tra la Capitale e la città toscana. E tornano ovviamente a parlare dell’opportunità che Luca Salatino ha avuto subito dopo la scelta. Non è la prima volta che ne parlano.

Prima ancora che accadesse, Roberta Giusti sperava in questo lieto fine: “Già quasi ci speravo che Luca salisse sul trono”. Conoscendolo, gli consiglia di restare lucido. Ammette di essere molto curiosa di vederlo mettersi alla prova come tronista.

È certa che riuscirà a trovare anche lui la sua dolce metà, una ragazza che abbia pazienza e che sappia tirare fuori “quel lato di lui più sereno, goliardico e spensierato” che aveva notato durante le loro prime esterne.