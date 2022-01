La nuova coppia ha rilasciato un’intervista in cui hanno parlato anche di altri protagonisti del programma, pure Over

Roberta Giusti e Samuele Carniani sono la nuova coppia di Uomini e Donne e hanno rilasciato un’intervista insieme. A far loro domande è stato Lorenzo Pugnaloni per Mondo Tv 24, che ha realizzato una video intervista pubblicata su YouTube. Innanzitutto i due hanno rivelato come sta procedendo la loro relazione: tutto va per il meglio! Roberta ha scoperto un Samuele del tutto diverso rispetto al programma, come spesso succede quando le telecamere si spengono. Samuele ha sì un’indole pacata e gentile, ma se Roberta temeva di annoiarsi si è ben subito ricreduta. A quanto pare, insomma, tenere a bada Samuele non è semplice per l’ormai ex tronista, che però è molto felice di ciò.

Da quando si sono scelti a Uomini e Donne non si sono più lasciati, stanno praticamente convivendo. Gli unici giorni trascorsi lontani sono quelli di Natale, che hanno passato con le relative famiglie. Nel corso dell’intervista non sono mancate domande su altri protagonisti della stagione. Quindi Roberta e Samuele hanno spiegato di essersi ricreduti su Ciprian Aftim. Quest’ultimo non ha lasciato un buon ricordo nel pubblico di Uomini e Donne, soprattutto per come ha deciso di farsi vanti con Andrea Nicole. E soprattutto non tutti hanno creduto al suo interesse. A quanto pare, però, fuori dagli studi Ciprian è un’altra persona.

Roberta ha spiegato di aver rivalutato Ciprian dopo averlo conosciuto e frequentano nella vita reale. Lei ha visto una persona totalmente diversa, che sa scherzare ed essere di compagnia. Lo ha rivalutato insomma e la stessa cosa ha fatto Samuele. Lui era più scettico, ma si è dovuto arrendere. E soprattutto ha spiegato che fuori da Uomini e Donne ha visto un reale e sincero interesse di Ciprian verso Andrea Nicole. Queste le sue parole:

“Ti dico che uscendo fuori, quando l’ho conosciuto, io non credevo… Roberta mi ha detto che era convinta che vedendo Ciprian fuori mi sarei ricreduto. Inizialmente non ci credevo, la mia idea me l’ero fatta. Invece sono rimasto scioccato. A parte che si vede palesemente che a lui piace tanto Andrea Nicole”

Non hanno nessun dubbio insomma sul fatto che a Ciprian piaccia davvero Andrea Nicole. Lo hanno visto anche molto premuroso nei confronti della fidanzata e non pensano minimamente che la stia prendendo in giro. C’è stata anche una domanda sull’altro protagonista di questo percorso: Luca Salatino. Lorenzo Pugnaloni ha domandato a Samuele un parere sul trono offerto al suo ex rivale. Lui ha spiegato che se lo aspettava, anche se quando Maria ha chiesto di far rientrare Luca un po’ si è spaventato. Ma se lo aspettava. E sebbene i rapporti non fossero tesi fra i due in studio, anzi si sono salutati con un abbraccio, Samuele non ha usato mezzi termini su Luca:

“Lui è un po’ un ragazzo egoista, forse perché il suo passato lo ha reso così, però io spero con tutto il cuore che trovi una persona che lo possa sopportare. Per me non è una persona semplice da sopportare, è un carattere particolare. Io ero convinto che non fosse per Roberta, sono molto simili, ho detto questi si scannano. Spero trovi una persona che un attimino lo plachi”

Mentre Samuele pronunciava queste parole, Roberta e Lorenzo si sono guardati un po’ sorpresi. Forse non si aspettavano parole come “persona non semplice da sopportare”, ma Samuele è stato sincero. Secondo lui, inoltre, Maria ha offerto il trono a Luca anche per il suo carattere:

“Secondo me Maria gli ha dato questa opportunità per rendersi conto anche lui stesso di cercare di migliorarsi caratterialmente. Fuori esci con una persona sola, se gli piaci bene sennò ce n’è un’altra. In un contesto televisivo ti portano a vedere dove sbagli, a migliorarti e a prendere una posizione. Secondo me, Maria lo ha fatto per aiutare lui anche nel migliorarsi caratterialmente, oltre che dargli l’opportunità di trovare una persona”

Ma Samuele ha offerto una chicca al pubblico di Uomini e Donne anche su due volti del trono Over. Ha parlato infatti di Biagio e Armando, svelando che se il primo dietro le quinte è diverso la stessa cosa non vale per l’altro. Su Biagio ha detto: “Per come l’ho conosciuto è una brava persona”. Ha spiegato che si sono parlati spesso dietro le quinte e di aver avuto l’impressione che Biagio sia una brava persona. Forse in studio non riesce a esprimersi e si è costruito una sorta di personaggio. Samuele ha parlato anche con Armando, ma non ha avuto la stessa impressione…