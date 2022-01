Uomini e Donne, Roberta e Samuele dopo la scelta: i video “in incognito”

Roberta e Samuele dopo la scelta a Uomini e Donne stanno ancora insieme, è chiaro a chi naviga sui social e li ha visti. La scelta però è stata registrata a metà dicembre, più o meno. Ma fino a quando la puntata non è andata in onda i due piccioncini non hanno potuto mostrarsi insieme. Questo perché, nonostante ci siano le anticipazioni, in teoria avrebbero spoilerato la scelta e quindi ciò che sarebbe andato in onda. Sì, è vero, come già specificato, che ci sono le anticipazioni in giro sul Web, ma non tutti le leggono e per questo le nuove coppie devono aspettare prima di mostrarsi in pubblico. Così Roberta Giusti e Samuele Carniani dopo Uomini e Donne hanno fatto una vita al buio, anzi in incognito, come ha scritto l’ex tronista.

Ieri dopo la puntata hanno pubblicato le prime foto su Instagram dopo la scelta, si sono scambiati dediche d’amore e c’è stato il ti amo di Samuele. Si sono dichiarati amore reciproco, è chiaro insomma che la sintonia sia aumentata lontano dalle telecamere e la quotidianità ha dato ragione alla scelta fatta a Uomini e Donne. La realtà è più bella delle esterne e dei confronti in studio, a quanto pare. Dopo le dediche e le prime foto, Samuele e Roberta oggi hanno pubblicato entrambi un video con i momenti migliori del loro primo mese insieme.

Ebbene sì, è passato già un mese da quando si sono fidanzati, uscendo mano nella mano dagli studi di Uomini e Donne. “Best moments del nostro mese in incognito”, ha scritto l’ex tronista per accompagnare le immagini. Nel video i due scherzano e giocano insieme, si baciano, sono in macchina oppure in una camera che è stata il loro nido d’amore fino a oggi. Non mancano le foto di Capodanno, che hanno passato con Ciprian e Andrea Nicole, ma questo si era già intuito.

Anche Samuele ha pubblicato un video simile, ma con momenti e foto diversi. Lui lo ha annunciato così: “Vi lascio una bozza delle nostre prime settimane”. Questi video di Roberta e Samuele dopo Uomini e Donne stanno facendo impazzire i fan, inutile dirlo. Ed è solo l’inizio, visto che da oggi in poi potranno pubblicare la loro quotidianità senza più doversi nascondere. Potete trovare i video sui loro profili Instagram: @samuele_carniani e @robertailaria_giusti.