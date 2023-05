L’ex tronista torna a parlare della ritrovata amicizia con Luca Salatino e svela un dettaglio sulla sua ex corteggiatrice che può far sperare

Matteo Ranieri si svela su quanto era accaduto con Luca Salatino dopo Uomini e Donne e prima del Grande Fratello Vip 7. Non solo, l’ex tronista rivela un retroscena su Federica Aversano che potrebbe alimentare le speranze di quei fan che hanno sempre creduto nella nascita di questa coppia! Ma andando per ordine, nella sua nuova intervista per Uomini e Donne Magazine, Matteo confessa che dopo aver trascorso un periodo difficile finalmente può dire che sta bene.

Ranieri torna così a parlare della fine della relazione con Valeria Cardone, che sembrava la ragazza perfetta per lui, come se se la fosse disegnata. E invece col trascorrere del giorni l’ex tronista si era reso conto che non era scattata quella scintilla. Non si sentiva innamorato e, durante una vacanza con la famiglia, ha capito che in realtà non la pensava come avrebbe voluto.

Pertanto, per non prenderla in giro, con grande dispiacere, le ha chiesto di vedersi e ha preferito così chiudere la storia appena iniziata. Ed ecco che Matteo regala la possibilità ai suoi fan di sperare in un avvicinamento con Federica Aversano, la quale mesi fa ha abbandonato il Trono perché non è riusciva a dare il meglio di sé.

Quest’ultima, in quel periodo, ha dichiarato che nello studio di Uomini e Donne nessun ragazzo è riuscito a darle le stesse emozioni che le aveva dato Matteo. Ecco cosa dichiara oggi al riguardo Ranieri, svelando di aver pensato a lei nei mesi scorsi:

“Wow… non lo sapevo! Io per alcuni versi la ‘vedevo’ molto per altri, non riuscivo a capirla. Confesso che sono parole che mi fanno piacere e che ho anche pensato a come sarebbe potuta andare se avessi scelto lei. Quando lei ha lasciato il trono sono andato un po’ in confusione, ma so di averla fatta rimanere male con la mia scelta. Alla fine erano troppi gli interrogativi e non avrei mai voluto causarle altri dispiaceri… è passato un anno e mezzo e non saprei nemmeno cosa dirle ora”

Ebbene sì, Matteo Ranieri è andato in confusione quando Federica Aversano ha lasciato il Trono. Ma per come si è conclusa la loro conoscenza, l’ex tronista ha preferito non fare nulla. Chissà se le avesse scritto, come sarebbe andata! Intanto, oggi Matteo è single e, ridendo, ammette di vedere solo Luca Salatino.

Per Ranieri sta per iniziare “un percorso importantissimo”. Lavora con la sua famiglia da quanto ha 17 anni e ora è arrivato per lui il momento di inserirsi “in una realtà professionale diversa”. L’ex tronista è pronto a dare una svolta alla sua vita e per questo ci tiene a ringraziare anche Maria De Filippi:

“Sono grato alla mia famiglia per quello che ha fatto per me, ma è il momento di andare oltre! E l’ho capito anche grazie alla trasmissione…Uomini e Donne mi ha dato una prospettiva completamente diversa che mi ha aiutato a uscire dalla mia zona di comfort e mi ha spinto a mettermi alla prova. Di questo devo ringraziare le persone che lavorano al programma: le penso spesso e conservo un ricordo meraviglioso di tutti, soprattutto di Maria e Raffaella che hanno avuto una grande parte nel mio cambiamento e mi hanno aiutato a maturare. A settembre smetterò di lavorare in fabbrica e andrò a Milano per reinventarmi con una nuova carriera… sarà un salto nel vuoto ma voglio farlo”

Per questa riguarda questa estate, lavorerà fino a luglio e poi farà una vacanza ad agosto con Salatino. Dopo di che, se ne andrà da qualche parte con i suoi cani per rilassarsi prima di iniziare la sua nuova avventura!

Uomini e Donne: Matteo Ranieri si svela sull’amicizia ritrovata con Luca Salatino

Dalla fine dell’estate fino a febbraio Ranieri ha dovuto affrontare dei problemi personali: “Non capivo più cosa volevo e cosa invece mi faceva stare male”. Quando ha compreso che non ce la faceva ad andare avanti da solo si è fatto dare una mano. Infatti, l’ex tronista ha deciso di intraprendere un percorso con uno psicoterapeuta e oggi può dire che sta bene. Questo anche perché ha ritrovato il suo migliore amico, Luca Salatino, il quale gli ha dato molta serenità. Infatti, Matteo aveva sofferto molto per il loro allontanamento.

Nelle scorse settimane, i due ex tronisti di UeD hanno fatto una sorpresa ai loro fan mostrandosi finalmente insieme. Ma cos’era accaduto tra loro? Anche questa volta, Matteo preferisce non svelare il motivo, ma svela comunque alcuni dettagli in più. Ranieri spiega che Luca era in vacanza da lui a Recco e qui hanno discusso “per una stupidaggine”.

Dopo di che, è subentrato l’orgoglio e per dieci giorni non si sono parlati. Alla fine Matteo ha deciso di scrivergli, per chiedergli di vedersi e parlare. Ma ecco che Salatino, proprio in quel momento, stava per entrare nella Casa del GF Vip 7. Ranieri pativa ancora di più questa situazione perché in quel periodo tutti si chiedevano cosa fosse accaduto tra loro.

Quando Luca è uscito dalla Casa di Cinecittà, Matteo l’ha subito contattato, senza però ricevere una risposta. Solo in un secondo momento ha compreso che quello non era un bel periodo per Salatino. Infatti, ha poi saputo della fine della relazione con Soraia Ceruti “e di quanto lo avesse scosso”. Così ha deciso di alzare il telefono.

“Credo che Luca avesse persino cancellato il mio numero perché ha risposto dicendo ‘Chi è?’. Io gli ho chiesto ‘Ma chi vuoi che sia!’, lui ha riconosciuto la mia voce e mi ha chiesto cosa volessi. Io gli ho risposto che non volevo nulla, solo sapere come stava: ho subito capito il suo malessere, la solitudine che stava vivendo e, da sportivo, so quanto è brutto non potersi nemmeno sfogare con l’allenamento. Dopo una settimana di videochiamate ho preso un treno e lo sono andato a trovare a Roma”

Rivedersi per Matteo e Luca è stato emozionante: “Sembravamo una coppia”. Ranieri si sentiva “un po’ strano”, mentre per Luca sembrava che non era trascorso neanche un minuto dalla scorsa estate. Infatti, tra loro non è cambiato nulla, tanto che sono riusciti a riprendere il loro rapporto dove lo avevano lasciato: “A oggi lo sento più di mia madre! Mi mancava tanto la nostra amicizia, ho i testimoni”.

E tra i testimoni c’è Ida Platano. Quando Salatino si trovava nella Casa di Cinecittà, Ranieri ha parlato tanto con l’ex dama del Trono Over, con cui ha costruito nel tempo un bel rapporto di amicizia.