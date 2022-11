UeD, Federica: in che rapporti è con Federico, Stefano e Matteo

L’ormai ex tronista racconta in una intervista se è ancora in contatto o meno con i tre ragazzi più importanti conosciuti nel programma

Uno degli svariati motivi per cui verrà ricordata l’edizione 2022/2023 di Uomini e Donne è stata la scelta da parte di una delle sue protagoniste, Federica Aversano, di lasciare per sempre il trono dove aveva avuto la fortuna di sedersi per cercare di trovare finalmente l’amore.

Federica Aversano ha deciso di abbandonare il programma in modo molto consapevole, dopo aver riflettuto a lungo ed essersi resa conto che nessuno dei corteggiatori all’interno della trasmissione faceva per lei. Una scelta, la sua, che ha ovviamente scatenato una certa indignazione da parte dei pungenti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che in qualche modo si sono convinti che lei al di fuori del programma avesse già un altro. Ma è vero? No, assolutamente, ed è stato lei stessa a confermarlo nei giorni scorsi via Instagram Stories.

Tuttavia, in una recente intervista, Federica ha confermato di non aver chiuso i ponti con tutte le sue ex “fiamme”. Intervistata da Mondotv24, la ex tronista ha dunque rivelato in che rapporti è rimasta in particolare con Matteo Ranieri, Stefano Piccari e Federico Breschini.

Federica Aversano rivela in che rapporti è rimasta con Federico e Stefano. E fa un appello scherzoso a Ranieri

Nonostante non abbia trovato nessuno che le facesse venire le farfalle nello stomaco, Federica aveva creato un rapporto speciale con due corteggiatori in particolare. Da un lato Stefano Piccari, dall’altro Federico Breschini.

Nella chiacchierata con Lorenzo Pugnaloni, il volto di UeD ha spiegato che i due, nei suoi confronti, hanno avuto un approccio agli antipodi. Se il primo ha compreso la sua scelta, pur rimanendoci male com’è ovvio, il secondo si è impuntato molto di più, fino ad infastidirla. Ecco dunque il commento di Federica Aversano in merito ai due corteggiatori:

“Con Stefano c’è stato uno scambio di battute e di messaggi più che altro. Io porto a casa un bellissimo ricordo di Stefano, penso di lui che sia un principe, è educato, carino e spontaneo, è un ragazzo vero. Di Federico ho il piacere di dirti che non ci siamo sentiti, e mi pare che abbia già fatto amicizia. Quindi assolutamente no. Va benissimo così, ha portato a casa qualcosa.”

A questo punto Federica ha spiegato che fa una netta distinzione fra persone vere (a questo punto, Stefano) e persone non vere, come Federico, sul cui conto ha aggiunto: “Sai quante persone passano di lì solo per fare un’esperienza e amen? Solo che ha beccato me, gli è andata male. C’era Stefano che ha cercato di capire il perché e il per come. Mentre l’altro che continuava a dirmi…ma perché…tu…io? Non si tratta di tenerci, questa cosa non l’ho avvertita, ho percepito solo un ragazzo che continuava a fare storie…”.

Federica Aversano ha anche poi avuto modo di parlare di Matteo Ranieri, che lo scorso anno lei aveva corteggiato e al quale aveva anche regalato una felpa. Federica aveva il terrore che Ranieri si presentasse a sua volta come corteggiatore, cosa non accaduta, per sua fortuna. A riguardo, la ex tronista ha aggiunto:

“Non posso dire così male di Matteo. Quello che gli dovevo dire gliel’ho detto, ognuno ha la sua vita e amen. Se mi può ridare la felpa, però…”

Su Ranieri, proprio un paio di giorni fa al magazine di Uomini e Donne, Federica aveva aggiunto: