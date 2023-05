L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip 7 si sfoga in una lunga intervista, in cui svela la sua versione dei fatti

In una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine, Luca Salatino dopo la rottura con Soraia Ceruti oggi svela la sua versione dei fatti. L’ex tronista conferma alcune dichiarazioni rilasciare dalla ormai ex fidanzata, ma ci tiene a fare delle precisazioni che potrebbero effettivamente riempire dei buchi. In effetti, ci sono delle affermazioni fatte da Soraia che non hanno convinto più di tanto, poiché non si riusciva a comprendere come mai Luca avesse avuto un cambiamento così importante dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip.

Soraia ne aveva parlato nei giorni scorsi proprio sulla rivista dedicata al programma nel quale si sono conosciuti. Ma andando per ordine, Luca oggi spiega che nella quotidianità può dire di stare bene. Sta affrontando i suoi problemi di salute dopo l’operazione e sta notando anche dei miglioramenti, sebbene ci sia “ancora un po’ di strada da fare”. Se ripensa a quanto accaduto con Soraia di certo “la delusione è enorme”. Ciò che ha provato per lei quando sono usciti dal dating show di Maria De Filippi è stata la cosa più forte che aveva sentito nella sua vita.

Per questo, nonostante tutto, la Ceruti rimarrà sempre nel suo cuore. Salatino non può, però, non sottolineare a ferirlo è stato proprio il modo in cui la loro storia d’amore è giunta al termine. Con grande maturità, l’ex tronista di Uomini e Donne ci tiene a precisare che la colpa non è di nessuno: “In amore non ci sono colpevoli, si vince insieme e si perde insieme”.

Crede, infatti, che gli errori si commettano sempre in due. Nonostante questo, pensa anche che se c’è un sentimento forte si può superare tutto, anche perché tra loro pare non ci siano state delle grandi mancanze di rispetto. A questo punto, Luca Salatino svela cosa ha notato in Soraia quando ha abbandonato la Casa del GF Vip 7:

“È molto semplice: secondo me Soraia non mi amava più da almeno due mesi. Sia chiaro che non gliene faccio una colpa, perché nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento, e non avrei mai voluto che lei si sentisse in dovere di stare con me solo per il fatto che avevo lasciato un programma televisivo per raggiungerla. Ma quando sono uscito dalla casa lei mi è sembrata quasi infastidita e col tempo si è creata una situazione tesa tra noi, che mi ha fatto stare male: mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa (si commuove), ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima”

In effetti, c’è da dire che molti telespettatori avevano criticato Soraia quando aveva raggiunto Salatino nella Casa di Cinecittà per convincerlo a restare in gioco nonostante stesse male. “La situazione mi ha reso molto insicuro e forse questa insicurezza ha tirato fuori il mio lato peggiore…”, confessa oggi Luca Salatino, dimostrando di voler essere sincerto anche su ciò che riguarda il suo di atteggiamento.

Ebbene l’ex tronista ammette di essere stato geloso di Soraia, ma precisa che questo nasceva dalle incertezze nate “dalle mancanze”. Luca aveva notato una certa insofferenza nella Ceruti e, pertanto, si sentiva sbagliato da ogni punto di vista.

“Anche i miei gesti d’affetto non andavano più bene, mi diceva che ero ‘appiccicoso’, evitava i contatti fisici con me e una persona innamorata non si comporta in questo modo”

Luca ha così deciso di lasciare Soraia libera e di cercare di recuperare la loro storia. Ma il tempo gli ha solo confermato quelle che erano le sue sensazioni. Infatti, la Ceruti gli avrebbe confessato di non provare più nulla per lui.

Luca Salatino: ecco com’è finita la storia con Soraia e su Matteo Ranieri…

La confessione di Soraia sarebbe arrivata mentre stavano mangiando insieme a Como. Pare che l’ex corteggiatrice l’abbia guardato negli occhi e gli abbia dato l’amara conferma dicendo di non provare più nulla. Qual è la stata la reazione di Salatino? Ha pianto ed è andato via. Ha provato a recuperare la situazione, chiedendole anche di trascorrere due giorni insieme, ma pare che non ci sia stata alcuna volontà da parte di Soraia.

In precedenza Luca aveva saputo direttamente dall’ex corteggiatrice che si stava distaccando da lui. Nonostante questo, ha sempre creduto che avrebbero subito il momento insieme. Questo perché pare che Soraia gli dicesse che doveva fidarsi e che sarebbe andato tutto bene. Per questo, Luca avrebbe iniziato a lavorare su se stesso e qui ci tiene a fare delle precisazioni:

“Tra noi due, malgrado quello che Soraia ha detto nell’intervista, sono stato io a essermi annullato, e penso di aver dimostrato i miei sentimenti con un gesto che non è mai stato riconosciuto fino in fondo: trasferendomi mi sono ritrovato in una città nuova, con persone nuove e con la famiglia distante. Lei era il mio unico punto di riferimento, eppure non mi ha dato il conforto e la vicinanza che mi servivano e che una persona che ama dovrebbe offrire naturalmente”

Invece Soraia nella sua intervista aveva proprio vantato questo particolare, ovvero che aveva cercato di dare tutto a Luca nella città di Como. Ma per Luca mettere a disposizione amici e palestra non vuol dire dare tutto. Per lui la parola amore significa dare tutto ciò che si ha dentro, non quello che si ha disposizione.

A questo punto, crede che alla fine l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non provasse tutto questo grande sentimento per lui. Allo stesso tempo, Luca non crede che Soraia l’abbia tradito, come invece riportano alcune indiscrezioni. Detto ciò risponde a un attacco che l’ex corteggiatrice gli ha riservato, oltretutto, nella sua intervista.

In particolare, afferma che sottolineare che ha aggiunto delle ragazze sui social per lui “è fuori luogo”. Non crede che debba restare aggrappato a una persona che sa già che non lo ama più. Non è ancora uscito con nessun’altra, ma ora è chiaramente libero di vedere e conoscere chi vuole. Luca Salatino risponde anche a un altro attacco di Soraia, che l’ha accusato di essere cambiato dopo il GF Vip.

“(Ride) Io sto lavorando in cucina coltivando la mia passione, e per mia scelta ho abbandonato un programma televisivo! Se qualcuno è cambiato per via delle telecamere sicuramente non sono io. Chi ha una coscienza, la adoperi”

Con un enorme peso nel cuore l’ex tronista di Uomini e Donne si dice sicuro che la sua storia d’amore con Soraia non avrà un’altra possibilità. Commuovendosi, cita una frase di Robin Williams: “Credevo che la cosa più brutta fosse stare soli, invece la cosa più brutta è stare con persone che ti fanno sentire solo”.

Non nega di essere stato molto male in questi mesi, ma è sicuro che si riprenderà, anche perché ha ritrovato Matteo Ranieri. Come già avevano rivelato loro stessi sui social, per fortuna è tornato il sereno.

“Sì! Tra di noi ci sono state delle incomprensioni, forse anche degli sbagli. Quando ha saputo della rottura, mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Io non voglio sapere nulla di quello che è successo, voglio solo sapere come stai’. È stata una cosa bellissima”

Queste le parole di Luca Salatino sulla pace ritrovata con il suo amico Matteo Ranieri.