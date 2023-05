Cosa è successo tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti? A parlare oggi ci pensa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in una nuova intervista per il Magazine dedicato al programma. Per la prima volta, parla a cuore aperto di quanto accaduto facendo un bilancio amaro della loro relazione. Tutto sembrava procedere per il meglio dopo il Grande Fratello Vip 7, dove Luca ha mostrato tutta la sua tristezza per via della distanza con Soraia. Ma ecco che nelle settimane scorse è arrivata la rottura definitiva.

A ufficializzare l’addio è stato Luca, attraverso il suo profilo Instagram, non rivelando però particolari dettagli. Oggi Soraia non nega di aver trascorso un brutto periodo, in quanto è stata davvero molto male. Sta riordinando i pensieri e in questi giorni si sente già meglio. Non era abituata alle reazioni degli hater sui social, dove è stata incolpata di varie cose. Infatti, la stessa Soraia aveva deciso di intervenire per parlare della presunta storia con un imprenditore che le veniva affibbiata. Oggi l’ex corteggiatrice parla con l’amaro in bocca.

“Ho sentito parole brutte, sono stata incolpata di una serie di cose – io che non faccio del male neanche a una formica – ed è stato avvilente. Mi è dispiaciuto che Luca non mi abbia difeso quando sono stata attaccata online. Anzi, forse ha dato modo di pensare che chi mi attaccava avesse ragione. Forse avremmo potuto dare un miglior esempio: siamo tra i pochi che si sono sempre rispettati e detti la verità, ma poi è finita così”

A questo punto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne svela cos’è accaduto. Ricorda di aver trascorso una bella estate con Salatino. Dopo di che, è arrivata per lui l’occasione del GF Vip. Non hanno, però, avuto il tempo necessario per conoscersi a fondo. Una volta terminata l’esperienza con il reality show di Alfonso Signorini, Luca e Soraia sono stati travolti dalle tante cose da fare. Ed ecco che la Ceruti ammette di aver trovato qualcosa che non andava in Salatino.

“Io ammetto di essere stata nervosa, ma con la convivenza effettiva l’ho percepito diverso. Lo vedevo spesso assente, forse quei quattro mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze. Io mi sono sentita molto sola in tanti contesti di vita vera. L’ho portato a Como, gli ho fatto conoscere i miei amici. Penso di avergli dato tutto quello che potevo dare a una persona che si trasferisce”

Qualcosa, però, è andato storto. In particolare, Soraia ammette che ci sono stati degli episodi che l’hanno ferita. Non parla di tradimenti, bensì “di comportamenti non in linea con quello che mi aspettavo, ad esempio la sua gelosia”. Per questo, si è presa del tempo che pensare e decidere, in quanto una persona la conosci veramente quando ti trovi fuori da un contesto televisivo.

Tra loro ci sono stati molti litigi, ma Soraia oggi racconta di aver cercato di tenere duro. “Per colpa di certi comportamenti mi sono isolata dagli amici, ero molto giù di morale, non sono uscita di casa”, dichiara l’ex corteggiatrice.

Luca Salatino e Soraia di UeD: lei parla di una storia surreale

L’intervista va avanti con Soraia che ammette di non avere intenzione di scendere nel dettaglio. Nonostante questo, dichiara che ci sono stati atteggiamenti e modi di fare di Luca abbastanza particolari. “Abbiamo concetti diversi di gelosia, eppure quando io amo non vedo nessun altro”, afferma l’ex corteggiatrice.

Sebbene ci fossero queste situazioni, Soraia ha deciso di darsi altre possibilità, in quanto Luca ha dei lati che lei ha sempre cercato in un uomo. Improvvisamene, però, questi pregi “sono stati eclissati”. L’idea era comunque quella di separarsi per qualche giorno e rivedersi a Pasqua, anche perché la Ceruti credeva che ci fosse ancora qualcosa da recuperare.

“Invece mi sono scoperta isterica, insofferente, e ho sentito che non c’era più il sentimento di prima. Gliel’ho detto guardandolo negli occhi”

Soraia ha così trascorso la Pasqua con un’amica, per poi rivedere Luca. L’ex corteggiatrice fa notare che lo stesso Salatino riconosce che proprio lei l’ha fatto crescere in diverse situazioni, anche se non era compito suo farlo. Luca inizialmente ha pianto, dicendosi convinto che con l’amore si possa superare ogni cosa. Quando, però, ha capito che non c’era più nulla da recuperare è andato via.

Proprio in quel momento, Salatino ha fatto intendere su Instagram che Soraia era stata una grande delusione. Ha cancellato subito dopo il post in questione, ma ormai tutti avevano avuto modo di leggere. Dopo di che, l’ex gieffino ha pubblicato la notizia sulla rottura.

“Anche questo comportamento mi ha deluso, speravo almeno aspettasse un attimo a comunicare la notizia, tenendo conto di quanto era successo di bello. Poi mi ha bloccato sui social e sul telefono. Io con la mia coscienza però sono a posto”

Soraia oggi crede che Luca abbia decisamente esagerato. Non solo, le hanno fatto sapere che Salatino “sta aggiungendo a raffica ragazze sui social”. Inoltre, le hanno anche detto che Luca non sta più frequentando i suoi amici di sempre, ma altre persone. “Io sono stata nel mio, ho coltivato il mio dolore con a fianco i miei cari, non sono andata a fare festa con gente che conoscevo da cinque secondi”, fa presente Soraia.

Oggi Soraia crede effettivamente che le telecamere abbiano cambiato Luca: “Mi dispiace dirlo, ma sì”. A chi l’accusa risponde di aver rifiutato proposte lavorative che “avrebbero potuto spalancarmi le porte di una vita sfavillante”. L’amore per Luca veniva prima di tutto. Per quanto riguarda l’imprenditore di Como con cui è stata beccata, rivela che si tratta del collaboratore di una sua amica che gestisce un brand.

Quella famosa foto in cui sale sull’auto insieme a lui “è stata scattata a Napoli nel corso di un incontro di lavoro a cui partecipavano altre persone”. E Luca Salatino pare fosse al corrente di questo. Pertanto, Soraia conferma di essere single. Dopo questi strascichi non può pensare minimamente che l’ex tronista possa più far parte della sua vita.

Soraia, inoltre, ammette che per lei questa è stata “una storia surreale”. Ha capito che non bisogna annullarsi mai per amore e che è importante mettersi sempre al primo posto. Oggi l’ex corteggiatrice sta seguendo un percorso di psicoterapia, anche per risolvere dei traumi del passato.