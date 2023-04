Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati. Da qualche settimana si parlava della rottura avvenuta per questa ormai ex coppia di Uomini e Donne. E ieri l’ex tronista ed ex concorrente del GF Vip 7 ha deciso di confermare le ultime notizie. Luca è apparso abbastanza infastidito, oltre che provato dalla fine di questa per lui importante relazione. Sono le indiscrezioni su Soraia, probabilmente, ad aver fatto dispiacere parecchio Salatino.

In particolare, si parla di una presunta relazione che Soraia avrebbe avviato con un imprenditore. L’ex corteggiatrice ha deciso di intervenire e di smentire questi gossip. La Ceruti ha prima di tutto confermato la notizia data ieri da Luca, dichiarando che si sono lasciati. Soraia ha spiegato che questa “è stata una decisione sofferta”. Detto ciò, ci ha tenuto a precisare che è una ragazza normalissima, che vive le stesse cose di una qualsiasi altra coetanea che si ritrova in questa situazione.

Oltre questo, Soraia ha ammesso che esporsi su questo pubblicamente è difficile. Allo stesso tempo, l’ex corteggiatrice di UeD crede che sia giusto dare delle spiegazioni, anche perché le indiscrezioni sul suo conto si fanno sempre più forti.

“Non sono una ragazza impulsiva, pondero le mie scelte. Se non ho parlato fino a oggi è perché avevo bisogno di prendermi nel tempo ed essere sicura e di trovare un po’ di pace in me stessa, perché comunque fa sempre male la fine di una relazione”

In questo modo, Soraia Ceruti sembra voler far capire di essere stata lei a prendere la decisione di chiudere la relazione con Luca Salatino, il quale ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip 7 per riabbracciarla. L’ex tronista sognava un futuro importante con lei, ma le cose non sono andate. Oggi Soraia, però, ha voluto mettere un punto ai nuovi gossip che parlano di tradimenti e nuove relazioni.

“Tutte le cavolate che sono uscite, cioè che io sto con un altro, che sto con un imprenditore, sono tutte bugie. Io non sto con nessuno, sono da sola e mi dispiace che appunto la gente in un momento delicato si inventi cose simili. Luca sa perfettamente che non l’ho tradito e a me questo basta. Perché mi conosce e ci siamo sentiti in queste due settimane in cui siamo distanti”

Soraia ha così smentito gli ultimi gossip. Detto ciò, l’ex corteggiatrice ha dichiarato che Luca per lei resta una persona importante. Inoltre, ci ha tenuto a precisare che le è dispiaciuto leggere la frase condivisa ieri sui social da Salatino, ovvero: “Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande”.

Soraia vuole pensare che tale affermazione sia derivata da un momento di rabbia. La Ceruti ha concluso questo messaggio ringraziando tutte le persone che le stanno vicino e che stanno comprendendo.

Proprio in queste ore, prima dell’intervento sui social network della stessa ex corteggiatrice, Deianira Marzano ha condiviso una nuova segnalazione. L’influencer fa sapere al suo pubblico di aver ricevuto l’ennesimo rumor riguardante questa presunta love story di Soraia.

Questa persona che ha scritto a Deianira dichiara di essere di Como e di essere sicura del fatto che la Ceruti sia fidanzata con questo imprenditore. Oltre questo, ha spiegato che l’ex corteggiatrice non riuscirebbe a smentire questi gossip perché “lui ci rimarrebbe malissimo, in quanto è davvero innamorato”.

Sempre secondo questo rumor, Soraia sarebbe “viziata” dal presunto nuovo fidanzato, che la riempirebbe di regali. Ma visto che l’ex corteggiatrice ha smentito, queste indiscrezioni non possono essere considerate realtà.