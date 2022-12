Nella puntata del Grande Fratello Vip del 19 dicembre c’è stato l’incontro tra George Ciupilan e la sua ex fidanzata Samara Tramontana. I due ragazzi non sono stati insieme molto anche se la relazione è stata intensa. Hanno chiuso in maniera non amichevole e da allora non si sono più visti né sentiti. Ieri la Tik Toker gli ha fatto una sorpresa ed è entrata in “pace” nella Casa riservando all’ex delle dolci parole: “So che probabilmente non avresti voluto rivedermi, non ci siamo neanche salutati prima che tu entrassi qui. Noi abbiamo avuto una relazione strana, corta ma vissuta parecchio. Ci siamo mancati entrambi di rispetto, siamo stati rancorosi, orgogliosi e infantili. Sono qua per dirti che mi dispiace. Voglio mettere da parte queste sensazioni brutte per dirti che vorrei riavere quel tipo di rapporto umano, di amicizia, questa volta però maturo. Fuori ti amano tutti, io compresa”.

Dopo la sorpresa e a puntata terminata, George, confidandosi con Luca Onestini, ha fatto capire di provare ancora qualcosa per la ragazza. Avrebbe voluto sapere se ora è fidanzata ma era nel pallone e non è riuscito a fare alcuna domanda. Addirittura ha sostenuto che l’avrebbe voluta in Casa come nuova concorrente. Onestini, pensando di aiutare l’amico, ha ipotizzato che la ragazza sia single altrimenti non avrebbe fatto quel confronto e non avrebbe detto quelle parole:

“Dai ammetti che non ti è mai passata! Si vedeva come la guardavi, eri emozionatissimo. Tranquillo che vi rimetterete insieme. Lei è venuta qui e questo vuol dire qualcosa. Poi ti faceva capire che ti aspetta fuori quindi significa che per te c’è. Se è fidanzata? Ma no! Ok che tu non glielo hai chiesto, ma se è arrivata qui davanti a te e ti ha fatto capire determinate cose significa che ti vuole”.

Purtroppo per Ciupilan la ragazza è felicemente fidanzata. Da escludersi quindi un ritorno di fiamma. Durante il confronto, tra i due Tik Toker, Alfonso Signorini ha chiesto a Tamara se fosse vero che si erano lasciati perché lei avrebbe tradito George. La ragazza ha negato la cosa, ma sui social un’altra influencer, Giulia Paglianiti, ha detto la sua, avvallando la storia del tradimento: “Ah sì? Gli mette le corna e poi va a ricucire al Grande Fratello, che bella idea”.

Luca Salatino se ne va?

Tra poco ai vipponi entrati nella Casa per primi scadrà il contratto e dovranno decidere se rimanere o abbandonare il gioco. Questa notte Luca Salatino, confidandosi con Nikita Pelizon e Davide Donadei, ha rivelato che non rinnoverà il contratto. L’ex tronista sono tre mesi che piange perché gli manca la fidanzata Soraia con la quale sta da 7 mesi (4 dei quali lui li ha passati al GF Vip).

Sul web è passato dall’essere il preferito ad essere molto criticato proprio per questi continui piagnistei: “Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio. Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei troppo. E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura. Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social era diverso. Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano. No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto”.

Salatino abbandonerà davvero? Per chi commenta sui social sarebbe meglio visto che non sta dando molto al programma e non sta creando dinamiche.

Lite tra Tavassi, Incorvaia e Fiordelisi

Come sempre, dopo la puntata della diretta nella Casa più spiata d’Italia, si discute. Questa volta ad infuocare la notte gieffina ci hanno pensato Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi. L’ex naufrago ha nominato l’influencer che appena ha potuto lo ha attaccato dandogli del “buffone” e dicendogli che “va dove tira il vento“. Il fratello di Guendalina a quel punto ha sbottato:

“Tu in puntata per due volte mi hai dato del falso e io che cosa ti ho sempre detto? Che tu in puntata non guardi in faccia nessuno! Spietata! La gente da casa come sei fatta l’ha capito. Quando l’ho detto durante le nomination il pubblico mi ha applaudito, aggrappati pure agli aerei ma quelli te li mandano i fan. La gente da casa ha lo stesso pensiero del pubblico in studio. La gente non è scema, se n’è accorta che sei finta in puntata. Tu in puntata cambi, non siamo scemi. L’Antonella in puntata non è l’Antonella del giorno“.

La Fiordelisi ha cercato di provocare anche Micol Incorvaia dicendole: “Se il tuo scopo è allontanare il tuo fidanzato da me ci sei riuscita. Mi ha nominata, sei contenta?”. Anche in questo caso però Antonella ha avuto la peggio: “Non è assolutamente vero, la mia felicità non dipende dalla tua eliminazione perché a me non mi interessa niente di te. Se non lo capisci forse devo iniziare ad usare un linguaggio più comprensibile per te. Ignavo è l’unica cosa che sai dire, non ci capiamo è evidente”.

Dopo la puntata e dopo lo scontro tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi, la mamma del romano, Emanuela Fuin, non ha risparmiato neanche il fidanzato della salernitana, Edoardo Donnamaria. Secondo la donna, nonostante il figlio e il volto di Forum siano molto legati, Edoardo non sarebbe un vero amico. In una sua storia Instagram infatti ha scritto: “Bell’amico degno della sua fidanzata. Spero Edo si svegli anche su di lui“.