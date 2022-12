Se qualcuno, vedendo Emanuela Fuin al Grande Fratello Vip 7, ha avuto l’impressione di aver già visto da qualche parte la donna non ha avuto un dej-vu; è probabile che in effetti abbia realmente già notato la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi. E non per la somiglianza con la figlia (pure dettata dalla chirurgia estetica), ma per il semplice fatto che Emanuela la si è vista più volte in tv e al cinema negli anni 80 e 90. Ma si proceda con ordine: nella Casa più spiata d’Italia ha fatto una sorpresa al figlio, dicendole che sta facendo un grande percorso ma al contempo bacchettandolo per aver tradito in alcune occasioni la fiducia di Micol Incorvaia.

“Impara a comportarti bene con le donne – ha detto ad Edoardo –, sii dolce e carino con Micol. Non andare a spiattellare le cose sue con certe persone. Per il resto vai alla grande. Ma mi fai conoscere la mia nuora visto che non mi presenti mai le tue donne?”. “Ma tu me le bruci subito tutte, sono single per colpa tua”, la risposta spassosa di Tavassi. Dopodiché è arrivata Micol che ha ringraziato Emanuela per le parole spese nei suoi confronti. Quando Alfonso Signorini le ha chiesto se volesse conoscere Antonella Fiordelisi, Fuin ha replicato in modo secco: “Meglio di no”. Non è un mistero che i Tavassi non stravedano per l’influencer sicula, per usare un eufemismo.

La carriera televisiva e cinematografica di Emanela Fuin, madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi

Emanuela Fuin è diventata madre giovanissima, a 17 anni. La donna, classe 1966, oggi ha 56 anni. Come prima accennato ha alle spalle una carriera nel mondo dello spettacolo. Si è fatta conoscere al pubblico grazie alla partecipazione in diversi show, primo tra tutti Indietro Tutta con Renzo Arbore e Nino Frassica, dove è stata una showgirl, una delle “ragazze coccodè”.

In tv ha poi preso parte al programma L’araba fenice su Italia Uno e alla trasmissione Fantastico, alla fine degli anni Ottanta, nell’edizione condotta da Enrico Montesano e Anna Oxa. La sua carriera ha avuto un ulteriore salto di qualità quando ha iniziato a recitare sia sul piccolo che sul grande schermo. Ha avuto un ruolo nella fortunata fiction Commesse, trasmessa dal 1999 al 2002. In questo frangente ha recitato con personalità del calibro di Sabrina Ferilli e Nancy Brilli.

Al cinema la si è vista nel film Palla al Centro, diretto da Federico Moccia, Un tassinaro a New York, Belli Freschi e La più bella del reame, ispirata alle memorie di Marina Ripa di Meana. Emanuela Fuin, oltre ad essere madre di Edoardo e Guendalina, avuti con Luciano Tavassi, ha avuto altre due figlie da un’altra relazione.’Edo’ e ‘Guenda’, stando agli indizi seminati sui social, pare che abbiano un bel rapporto con i due fratelli.