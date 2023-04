Luca Salatino e Soraia, finita ufficialmente: parla l’ex tronista

È ufficiale: è finita la storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Le voci circolavano da giorni e, alla luce del sempre più insistente gossip, l’ex vippone ha deciso di mettere in chiaro una volta per tutte le cose sul suo profilo Instagram. Poco fa, infatti, ha pubblicato una storia in cui annuncia ufficialmente la rottura. “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento. Vi voglio bene, Luca”, ha scritto l’aspirante chef.

Nessuna spiegazione, dunque, sui motivi dietro questa scelta e sulle speculazioni sui presunti tradimenti di entrambi. Giorni fa, infatti, è stata diffusa la notizia secondo la quale l’ex corteggiatrice avrebbe tradito il fidanzato mentre si trovava dentro la Casa del “Grande Fratello Vip”. A conferma di ciò, Soraia era stata beccata entrare nell’auto di un misterioso ragazzo. Dopodiché, un altro inaspettato retroscena: a quanto pare, anche Luca sarebbe stato infedele alla ragazza prima della sua entrata nel reality.

In ogni caso, si tratta sempre di indiscrezioni e le motivazioni dietro la separazione della coppia di “Uomini e Donne” sono ancora sconosciute. L’esperto di gossip, Alessandro Rosica, aveva anticipato che le cose tra i due non sarebbero andate più bene da tempo e che entrambi starebbero già andando avanti con la propria vita. Ma, anche riguardo questa versione, non si ha nessuna conferma.

L’unica cosa certa è che la favola che aveva fatto sognare prima i telespettatori di “Uomini e Donne” e poi del “Grande Fratello Vip” è ufficialmente giunta al termine. Dopo meno di un anno insieme, quello che sembrava essere un amore per tutta la vita non ha resistito e le strade dei due ragazzi si sono ufficialmente divise.

Luca Salatino: la frecciatina social per Soraia

Poco prima di annunciare la rottura con l’ormai ex fidanzata, Luca Salatino aveva postato una storia su Instagram con un’eloquente frase che non era passata inosservata agli utenti del web. Nella foto in questione si può leggere: “Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande”.

Delle parole che in molti hanno interpretato come una frecciatina alla donna che scelse quasi un anno fa negli studi di “Uomini e Donne“. E, nel caso qualcuno avesse ancora qualche perplessità, la scelta di ufficializzare la separazione pochi minuti dopo tale storia, non lascerebbe più spazio a dubbi.

Nonostante Salatino non abbia voluto ancora raccontare cosa sia veramente successo con l’ex ragazza, la presunta delusione di cui parla potrebbe fare riferimento alle voci di tradimento diffusesi in questi giorni. Non resta che attendere per scoprire se i diretti interessati decideranno mai di affrontare direttamente i gossip o preferiranno continuare a tacere riguardo questa vicenda.