Luca Salatino e Soraia in crisi: retroscena spinosi e sorprendenti

Luca Salatino a Sanremo a presenziare all’apertura di un ristorante, Soraia Ceruti a Napoli. La coppia sbocciata a Uomini e Donne da tempo non si mostra più assieme. I due, dopo essersi promessi amore a non finire sui social e mentre l’ex tronista era impegnato al Grande Fratello Vip 7, hanno fatto calare un silenzio tombale sulla love story. Nelle scorse ore, Deianira Marzano, esperta di gossip attiva su Instagram, ha pubblicato una serie di Stories alquanto curiose, anche se da prendere con le pinze e tutte le cautele del caso.

“Buonasera, oggi ho visto Soraia al Vomero (Napoli, ndr) entrare in questa macchina. Alla guida un bel ragazzo”, la segnalazione fatta da una utente a Deianira. Segnalazione corredata con una foto in cui si nota una vettura extra lusso. Poco dopo è giunto un altro spiffero, assai più spigoloso: “Lui è quello con cui ha fatto … a Luca, è un imprenditore di Como. Lo sanno tutti”. Non è difficile completare la frase dopo il “con cui ha fatto”.

E non è finita qui perché a Deianira è arrivato un terzo sussurro: “Ciao io sono di Como e abito a tre metri da lei. Praticamente i nostri balconi confinano. In casa nuova non è mai entrata con Luca. Confermo che qui lo sanno tutti che che sta con quest’altro ragazzo. Lei lo ha confermato a un’amica in comune che ha un altro. Appena ha occasione di vederla di persona le racconta tutto (non vuole lasciare nulla di scritto)“.

Anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica dà per certa la fine della relazione: “È finita la storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia. È Ufficiale. Da tempo le cose non andavano più bene. Entrambi si stanno già rifacendo una vita”.

Insomma, per farla breve, si mormora che la love story tra i due ex volti di UeD sia giunta al capolinea e che Soraia abbia già trovato un nuovo ‘lui’. Al netto di tutto ciò, è bene puntualizzare che per ora i diretti interessati non hanno né confermato né smentito alcunché. Ed è anche opportuno evidenziare che le segnalazioni, seppur piuttosto dettagliate, potrebbero essere frutto dell’immaginazione di qualche mitomane.

Quel che è certo è che Luca e Soraia da un paio di mesi non si mostrano assieme e che l’ex corteggiatrice ha messo il profilo Instagram in modalità privata. Che qualcosa non vada appare sempre più una ipotesi probabile. Qualcuno, di recente, ha offerto una versione differente della questione, anche se poco convincente: la Ceruti e Salatino starebbero creando un caso di finta crisi per approdare a Temptation Island. Un ragionamento poco convincente in quanto Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare per la nuova edizione del reality delle tentazioni su coppie che nulla hanno avuto a che fare con il mondo della tv. Dunque Soraia e Luca non avrebbero i requisiti per partecipare al programma.