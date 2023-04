Luca Salatino e Soraina Ceruti starebbero attraversando un periodo difficile dal punto di vista sentimentale. I due ex volti di Uomini e Donne avrebbero trascorso la Pasqua separatamente. Da qui le insistenti voci trapelate in rete di una presunta crisi. Ad aggiungere un ulteriore tassello alla vicenda ci ha pensato poi l’esperta di gossip attiva su Instagram Deianira Marzano la quale ha assicurato di essere entrata in contatto con fonti molto vicine alla coppia. E tali fonti le avrebbero raccontato che per i due piccioncini non è assolutamente un buon momento.

“Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”. Queste lo spiffero di Deianira. Un fulmine a ciel sereno alla luce di ciò che si è visto di recente al Grande Fratello Vip. L’ex tronista romano si è professato per mesi innamoratissimo. Lo stesso ha fatto Soraia la quale, mentre la sua dolce metà viveva nella Casa più spiata d’Italia, le ha promesso amore incondizionato. I due, inoltre, dopo che l’ex pugile ha lasciato il GF Vip, hanno avviato la convivenza a Como. Tutto sembrava procedere a gonfie vele. Ora, invece, sembra che la love story abbia subito una battuta d’arresto.

Luca Salatino: che fine ha fatto Soraia?

Luca Salatino è alle prese con i soliti problemi fisici alla schiena. Problemi che lo hanno costretto ad andare sotto i ferri per sottoporsi a un’operazione. Dopo l’intervento ha avviato la riabilitazione, come lui stesso ha documentato a più riprese sui social. Fino a poche ore prima dell’intervento la fidanzata Soraia, come ricostruito da Today, ha speso delle parole di preoccupazione nei confronti del fidanzato. Poi, però, è sparita nel nulla e ha reso privato il suo profilo Instagram.

Salatino è così rientrato a Roma, complici le festività di Pasqua. Della sua dolce metà nessuna traccia. Si è invece immortalato assieme all’ex compagna di avventura del Gf Vip Carolina Marconi. Poche ore fa ha reso notto tramite una stories di essere in viaggio verso Napoli. Di Soraia nemmeno l’ombra. La favola d’amore è già giunta al capolinea nel silenzio generale?