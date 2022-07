Uomini e Donne, Luca e Soraia: lei confonde e un ex volto insorge

Mentre un’ex corteggiatrice esprime la sua opinione (non positiva), il gesto della Allam crea confusione e non certezze per i fan

Cosa sta succedendo tra Luca Salatino e Soraia Allam? La coppia di Uomini e Donne nata durana la stagione 2021/2022 sta confondendo non poco i fan. Il pubblico chiede risposte, ma non ottiene ciò che vuole. Infatti, nessuno dei due sembra voler smentire o confermare le ultime indiscrezioni. Potrebbero tranquillamente dire le cose come stanno oppure potrebbero non avere nemmeno loro delle risposte. Intanto, molti telespettatori stanno solo attendendo l’annuncio di rottura da parte di Luca e Soraia.

Dopo la fine della brevissima storia di Matteo Ranieri e Valeria Cardone, su cui si sono create un sacco di polemiche, le voci di crisi sull’altra coppia stanno aumentando. Al momento, i due sono separati e non condividono alcuna frase che possa confermare o smentire. Forse, preferiscono lasciare i fan sulle spine. Mentre Luca si trova insieme a Matteo, Soraia sta trascorrendo qualche giorno con Federica Aversano. Di certo, sono nate delle forti amicizie nel corso di questa edizione!

Ma Luca e Soraia dopo UeD stanno ancora insieme oppure no? Secondo un’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, pare che la Allam avesse intenzione di trascorrere questi giorni con l’ex tronista. Quest’ultimo, però, avrebbe preferito raggiungere il suo amico Matteo. Ad aver scatenato questa crisi sarebbero i continui litigi. Nel frattempo, un gesto di Soraia sembra voler smentire questo gossip.

L’ex corteggiatrice ha messo il like a un particolare post su Instagram: “Ma io non capisco perché se due persone vanno in vacanze separate, con i loro amici, dovete iniziare a dire che si sono lasciati! Fatevi vivere”. Vorrà così smentire? Sembra, in effetti, collegato a quanto sta accadendo.

Infatti, le voci di rottura sono aumentate proprio quando i fan hanno visto Luca e Soraia trascorrere il weekend rispettivamente con Matteo e Federica. Ma proprio la Allam pare lanciare varie frecciate attraverso le Stories a Salatino in questi giorni.

Uomini e Donne, Luca Salatino: Aurora Colombo contro l’ex tronista

Ecco che, ora che le voci di rottura sulla coppia del Trono Classico si stanno facendo forti, Aurora esprime la sua opinione. Ebbene, l’ex corteggiatrice condivide un commento che lascia poco spazio ai dubbi su ciò che lei potrebbe pensare al riguardo. La Colombo aveva lasciato il programma di Maria De Filippi dopo una serie di litigi con Luca.

Arrivata a percorso già avanzato, sembrava essere lei la futura scelta di Salatino. In realtà, non si può sapere con certezza se l’ex tronista avrebbe scelto lei se non fosse andata via. Infatti, era stata la stessa Aurora a decidere di concludere il suo percorso alla corte di Luca. Ora sul suo ufficiale profilo Instagram, condividere il pensiero (non positivo) di un utente sull’ex tronista.

“Luca pessimo, si era messo a piangere quando Roberta non lo ha scelto e dopo 3 secondi accetta il trono. Poi fa un trono lungo un parto e alla fine fa una scelta tanto per visto che l’altra corteggiatrice aveva capito il soggetto e se l’era data a gambe levate”

“L’altra corteggiatrice” è appunto Aurora Colombo, che è della stessa opinione. Un gesto che non passa inosservato.