UeD news Aurora volta pagina? La notizia confermerebbe i sospetti di Luca

Aurora Colombo è stata tra le protagoniste indiscusse dell’ultimo periodo a Uomini e Donne. Arrivata in trasmissione per conoscere Luca Salatino, ha poi deciso di tirarsi fuori dal programma dopo aver capito che in lei non fosse scattato quel qualcosa in più. Diversamente, invece, il tronista si era mostrato molto preso, destando preoccupazione anche nelle “rivali” di Aurora, Lilli e Soraia. Ad oggi, pare che l’ex corteggiatrice abbia voltato pagina, intraprendendo una nuova frequentazione.

A svelarlo è stata lei stessa. L’ex volto del dating show di Canale 5 ha deciso di rispondere, attraverso il proprio profilo Instagram, ad alcune domande dei fan. La curiosità generale si è focalizzata principalmente sul rapporto con Luca. Dal canto suo, la ragazza ha svelato di non averlo più visto dopo aver lasciato la trasmissione. Ma, a spiazzare, è stata la replica a una domanda in particolare: Aurora ha infatti intrapreso una nuova frequentazione.

Una volta naufragata la conoscenza con il tronista, la Colombo ha deciso di propria iniziativa di tirarsi fuori. Non essendo più vincolata alle dinamiche del programma, ha evidentemente avuto modo conoscere altre persone e di rimettersi nuovamente in gioco.

Così come non sono mancati i messaggi di stima nei confronti della ragazza, apprezzata per la schiettezza dimostrata nel gestire la situazione, sono arrivate puntali anche le critiche. C’è infatti chi l’ha accusata di aver preso in giro Luca, nel corso della trasmissione, non provando un reale interesse nei suoi confronti. E, in effetti, la stessa critica era stata mossa proprio dal tronista, nel corso di una delle ultime registrazione che li vedeva coinvolti insieme.

Dal canto suo, tuttavia, Aurora ha sempre sostenuto di essere arrivata a Uomini e Donne, spinta dalla curiosità per Salatino. Una curiosità che tuttavia, come poi ha spiegato, tradotta diversamente o comunque non è proseguita oltre. Così infatti ha risposto alle critiche ricevute, spiegando: “Se non ci tenevo avrei finto e me ne sarei approfittata della situazione come molti lì dentro fanno.”

E a chi ha obiettato che fosse passato relativamente poco tempo dalla chiusura con Salatino, ha replicato infine: “Il mio tempo lo detta il mio cuore.” Insomma, la Colombo ha voltato – a pieno diritto – pagina.