UeD, Matteo e Valeria: “Lei costretta a…”, spinose segnalazioni

La rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, l’ormai ex coppia nata a Uomini e Donne, ha generato non poche polemiche. E c’è chi si è fatto un pensiero tutto suo sulla vicenda. In particolare, a finire nel mirino dei telespettatori tocca questa volta all’ex tronista. Molti fan si sono ritrovati a cambiare idea sul suo conto, per come sono andate le cose. Qualcuno è addirittura convinto che Matteo abbia preso in giro tutti sin dall’inizio. Già prima della scelta, tanti telespettatori credevano che Ranieri fosse in serie difficoltà.

Infatti, con l’uscita di scena di Denise Mingiano, Matteo è apparso abbastanza provato. Nonostante ciò, ha deciso di continuare il suo percorso nel programma di Maria De Filippi con Federica Aversano e una nuova conoscenza, quella con Valeria. La scelta è arrivata ed è ricaduta sulla Cardone. Dopo qualche settimana di foto e video, si è acceso il mistero. In tanti si chiedevano cosa stesse accadendo tra loro, visto che sui social network entrambi hanno preferito restare in silenzio.

Alla fine, Matteo e Valeria hanno confermato la rottura. Da questo momento le critiche hanno colpito un po’ entrambi, ma soprattutto l’ex tronista di Uomini e Donne. C’è chi, a questo punto, ha iniziato a pensare che l’anno scorso dopo la rottura con Sophie Codegoni abbia cercato di passare come la vittima. Infatti, molti si erano schierati dalla sua parte, andando apertamente contro l’ex gieffina.

Ed ecco che ora arrivano altre spinose segnalazioni su Matteo e Valeria. A condividerle ci pensa Deianira Marzano. Quest’ultima pubblica alcuni messaggi ricevuti nelle ultime ore su Instagram. C’è chi ha notato che la Cardone continua a scambiarsi like con la sorella di Ranieri. Certo, va comunque considerato che potrebbero essere rimasti in buoni rapporti e, dunque, non ci sarebbe nulla di male. Anche se a giudicare il gesto della sorella di Valeria, non sembrerebbe così.

Ma queste segnalazioni sembrano ora farsi insistenti di fronte a questo atteggiamento sui social. Scendendo nel dettaglio, un utente fa presente che sotto l’ultimo post di Valeria Cardone è possibile notare un commento della sorella di Matteo, un cuore. “O la sorella va contro il fratello o Valeria e Matteo sono d’accordo da sempre e tutti lo sanno in famiglia”, questa le ipotesi fatte da questo utente.

Non finisce qui, però. Qualcun altro scrive a Deianira, sembra con certezza, che addirittura la Cardone sarebbe “costretta a mettere ‘mi piace’ alla famiglia di Matteo”. A queste segnalazioni, si aggiunge anche una su Soraia Allam. Quest’ultima, nei giorni scorsi, è andata a trovare Federica Aversano, con cui ha stretto un forte legame all’interno del programma.

Infatti, proprio Soraia aveva commentato negativamente la scelta di Matteo, che aveva deluso non poco l’amica. “Soraia invece, che in questi giorni è da Federica, non può essere ripresa da quest’ultima perché è controproducente”, scrive ancora questo utente.

Ovviamente, tutte queste segnalazioni vanno prese con le pinze. Intanto, Ranieri trascorre momenti di serenità con Luca Salatino, attualmente fidanzato con Soraia. Tra loro è nata un’amicizia davvero molto importante e continuano a dimostrarlo sui social.