Uomini e Donne, Matteo Ranieri: arriva il gesto della sorella di Valeria

Nonostante fosse stata già annunciata, la fine della storia tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone non ha lasciato indifferente il pubblico. Molti hanno creduto inizialmente nella coppia nata nello studio di Uomini e Donne, sebbene nel giro di pochi mesi sia rapidamente naufragata. Dopo aver annunciato la notizia sui rispettivi social, attraverso alcune Instagram Stories, nessuno dei diretti interessati ha più toccato l’argomento.

Se alcuni hanno mostrato vicinanza verso l’ex tronista, che per la seconda volta ha troncato una storia dopo poche settimane dall’uscita del dating show (la prima, in veste di scelta di Sophie Codegoni), altri non hanno riservato parole lusinghiere nei suoi confronti. Contro di lui è insorto, di recente, anche Samuele Carniani, la scelta dell’ex tronista Roberta Giusti. Di tutta risposta, il 29enne genovese ha dunque smesso di seguire l’ex corteggiatore sui social.

Oltre a Carniani, però, un’altra personalità non ha mostrato grande simpatia per Ranieri: si tratta della sorella di Valeria Cardone. Nonostante tra Matteo e l’ex corteggiatrice partenopea sembrava essere finita in maniera pacifica, tant’è che Ranieri ha continuato a definirla come una “bellissima persona”, qualcosa sarebbe effettivamente accaduto “dietro le quinte”.

Matteo Ranieri sotto attacco: il gesto della sorella di Valeria Cardone non passa inosservato

Dopo essere usciti insieme dal programma tra i migliori propositi, Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono mostrati molto vicini. Tra l’ex tronista e la sorella della giovane partenopea era dunque scattato il follow sui social, come segno di “approvazione”. Tuttavia, dopo l’ufficializzazione della loro rottura, la ragazza ha scelto di rimuoverlo repentinamente dal proprio profilo Instagram. Dal canto suo, anche il 29enne ha deciso di darle il benservito, unfollowandola a sua volta.

Il gesto ha dato adito a diverse illazioni, soprattutto dopo che Ranieri ha precisato che la rottura sia avvenuta senza rancori e, per quanto possibile, in maniera pacifica. A destare ulteriormente la curiosità del pubblico è da menzionare anche il fatto che la sorella di Valeria abbia scelto di non rimuovere dal proprio profilo la foto della scelta, che mostra Matteo e la Cardone uniti in un bacio romantico. Insomma, sembra che la questione non sia ancora chiusa del tutto.