Luca Salatino dopo il Grande Fratello Vip 7 si svela con un’intervista di coppia, insieme a Soraia Ceruti Allam, su Uomini e Donne Magazine. Qui l’ex tronista ed ex concorrente del reality show di Canale 5 svela di avere un problema che potrà risolvere solo operandosi. Prima di raccontare questo, la coppia fa notare che dopo la scelta nel programma di Maria De Filippi sono stati insieme solo d’estate. Infatti, per tre mesi Luca ha vissuto un percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Non è riuscito a continuare questa esperienza fino alla fine e ormai da diversi mesi si trova fuori dal reality, dove ha ritrovato la sua Soraia. La separazione di tre mesi ha impedito loro di vivere appieno la relazione, questo fino a quando Luca ha deciso di lasciare la Casa. Detto ciò, Salatino ci tiene a fare un annuncio: “Mi sono trasferito a Como e da ieri sera conviviamo! Questo penso la dica tutta su come stanno andando le cose e su come sono andate fino a ora”.

Dunque, Luca e Soraia dopo Uomini e Donne e dopo il GF Vip 7 sono andati a convivere in una casa tutta loro, che ancora devono finire di arredare. L’esperienza nella Casa di Cinecittà ha fatto capire a Salatino l’importanza della sua storia con l’ex corteggiatrice. Il momento di svolta, invece, per Soraia è arrivato ad agosto, quando l’ex tronista ha avuto “dei problemi abbastanza seri alla schiena e non riusciva a muoversi dal letto”.

In quel periodo, l’ex corteggiatrice ha capito che non le interessava nulla se non la salute del suo fidanzato. Di recente a Verissimo, Luca è tornato a parlare della depressione che ha dovuto affrontare quando anni fa è stato costretto ad abbandonare la sua carriera da pugile professionista. A causa di un’operazione alla schiena Salatino si è dovuto fermare per diversi mesi e rinunciare così al suo sogno.

Ma ecco che Luca si ritrova nuovamente a vivere un periodo abbastanza duro, proprio perché sono tornati per lui i problemi alla schiena. Ne parla quando spiega che non c’è mai stata tra lui e Soraia una crisi, ma solo dei litigi, dopo dei quali riescono sempre a parlare e a capirsi. “So che Soraia mi sarà vicino, proprio come mi sta vicino in questo momento un po’ difficile…”, spiega l’ex tronista.

A questo punto, Luca confessa che a dovrà subire una nuova operazione:

“È un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione”

A causa di questo problema, Soraia racconta che non si allenano più insieme. Trascorrono così il loro tempo ai fornelli e a fare molte altre cose, come guardare un film o aiutarsi a vicenda con il lavoro sui social. Soraia torna a parlare dei mesi in cui Luca è stato nella Casa del GF Vip, durante i quali ha dovuto affrontare la lontananza:

“Inizialmente non la gestivo: mi capitava di rimanere sveglia fino alle cinque del mattino, piangevo e sentivo una nostalgia fortissima. Poi ho capito che non potevo più reagire in quel modo, quindi mi sono imposta di essere serena e di vivere una vita normale, per esempio uscendo con le mie amiche durante il week-end”

Quando Soraia vedeva Luca triste nella Casa stava male anche lei. Col tempo le sue preoccupazioni “sono diminuite e persino azzerate“. Anche Luca si svela su ciò che è accaduto nel reality show di Canale 5, dove era evidente a tutti il fatto che provasse una grande nostalgia.

“A volte nascondo la mia emotività, ma ero costantemente a contatto con altre persone e non sempre mi riusciva. Inoltre, stando tutto quel tempo sotto osservazione è normale che escano lati del carattere che nessuno vede normalmente… però credo che tante persone che mi hanno seguito durante Uomini e Donne abbiano capito già da tempo come sono, anche se cercavo di camuffarlo un po’”

Per quanto riguarda il programma di Maria De Filippi, Soraia racconta di essere rimasta in buonissimi rapporti con Federica Aversano e Aneta del Trono Over. Invece, Salatino dichiara di sentire tutte le persone che ha incontrato in trasmissione: “Sono ormai parte di me!”.

Sui percorsi del Trono Classico attuali, entrambi dichiarano di essere rimasti positivamente colpiti dal trono di Federico Nicotera, che nel corso dell’ultima registrazione ha finalmente scelto con chi lasciare il programma tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani.