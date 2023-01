Primo ospite del 2023 a Verissimo, Luca Salatino. “Sono onorato, davvero grazie”, ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne, fresco di avventura al Grande Fratello Vip 7, programma che ha deciso di lasciare prima delle feste natalizie per tornare tra le braccia della fidanzata Soraia Ceruti. Silvia Toffanin ha poi dato il via all’intervista, introducendola con una clip che ha racchiuso i momenti salienti del pugile all’interno della Casa più spiata d’Italia. Terminato il video, sul viso di Luca è affiorata una lacrimuccia

“Il Grande Fratello Vip – ha spiegato – ti lascia a tu per tu con te stesso. Sei da solo, devi fare i conti con te stesso, giorno dopo giorno”. Spazio poi a Luca piccino che era estremamente agitato. Addirittura la madre si preoccupò a tal punto che pensò che ci fosse qualcosa che non quadrasse nel figlio: “Mamma mi portò dal sacerdote, credeva fossi impossessato, davvero. E invece ero agitato e basta”. Risate in studio.

Salatino è poi tornato sugli anni dell’adolescenza nella periferia romana. Anni non semplici, in cui è anche stato bullizzato. L’ancora di salvezza fu il pugilato, valvola di sfogo che lo ha aiutato non poco a riemergere dalla depressione, altro demone con la quale l’ex tronista si è ritrovato a combattere.

Il pugilato lo ha impegnato molto. Luca ci ha messo tutte le sue energie. Poi però ebbe dei problemi fisici che lo allontanarono dal ring: “Ho avuto problemi e il medico mi ha detto: ‘Meglio che lasci il pugilato’. Io sapevo fare solo quello, non avevo imparato un lavoro”. Fu così che calò il fitto buio della depressione. Il giovane, però, andò contro il parere dei medici e tornò sul ring, ritrovando stimoli e un po’ di serenità.

Silvia Toffanin ha poi sposato il discorso su Uomini e Donne, dating show di Canale Cinque in cui Luca ha incontrato la sua dolce metà. “Ho incontrato una persona speciale, grazie a tutti coloro che lavorano a UeD. Io e Soraia ora stiamo insieme da sette mesi, sono perdutamente innamorato”, ha spiegato in preda alle emozioni Salatin. “Ce ne siamo accorti”, la battuta ironica della Toffanin. In effetti, dopo la marea di lacrime versate al GF Vip dall’ex tronista, sarebbe davvero difficile non accorgersi di quanto sia innamorato della compagna.

A proposito di Soraia, ecco che a questo punto dell’intervista ha fatto il suo ingresso in studio, accolta da una clip che ha riassunto la love story vissuta con Salatino. “Io mi emoziono. Lei è una persona sempre pronta a provare a capirmi, è sensibile”, il commento di Luca. La compagna gli ha fatto subito eco: “Lui ha un cuore grandissimo, è un’anima pura, speciale e sincera”. Silvia Toffanin ha poi battuto sul tasto ‘nozze’, ricordando che al GF Vip Salatino ha promesso che avrebbe sposato la fidanzata.

“Quindi vi sposerete?”, ha chiesto la padrona ci casa di Verissimo. “Intanto stiamo a vedere per la casa. Ora mi trasferisco a Como, però facciamo un passo per volta”, la replica di Luca. Toffanin ha però incalzato ulteriormente il giovanotto: “L’hai detto tu che la sposavi”. “Ok, tu dici: ‘Hai voluto la biciletta e adesso pedala’. Ok”, la chiosa con il sorriso dell’ex tronista. Insomma, per i fiori d’arancio c’è da attendere.