UeD, Ranieri e Salatino dopo GF Vip: emergono scottanti rumors!

Cos’è successo tra Matteo Ranieri e Luca Salatino dopo Uomini e Donne? Questa la domanda che molti telespettatori del programma di Maria De Filippi si sono posti in questi ultimi mesi, in particolare da quando il secondo è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Quando stavano seduti sull’ambito trono del celebre dating show del pomeriggio di Canale 5, avevano colpito il pubblico con la loro profonda amicizia. Più volte Maria aveva fatto notare, durante la passata edizione, il loro rapporto di complicità e bene reciproco.

Il primo a scegliere era stato Matteo, il quale aveva lasciato il programma con Valeria Cardone. L’ex tronista è stato seguito da Luca, che ha scelto Soraia Ceruti. Sui social network, successivamente, Ranieri e Salatino hanno condiviso questa estate foto e video che li ritraevano insieme. Ma ecco che a un certo punto nessuno dei due ha più condiviso momenti di vita insieme. Non solo, Matteo è rimasto in silenzio quando Luca ha iniziato la sua esperienza nel reality show di Alfonso Signorini. Molti si aspettavano un messaggio pubblico da parte di Ranieri, che non è mai arrivato.

A metà novembre ecco che è uscita un’intervista, su MondoTv24, in cui Matteo ha deciso di rompere il silenzio. Ranieri non ha nascosto che tra loro c’è stato un litigio, di cui ha preferito non rivelare i dettagli. Non solo, si è anche detto certo del fatto che la loro amicizia non fosse finita. Oggi c’è ancora tanta curiosità da parte dei telespettatori su cos’è successo e su cosa sta accadendo tra loro ora che Salatino ha abbandonato il GF Vip 7.

A riportare l’attenzione su questi dubbi riguardanti i due ex tronisti di UeD ci ha pensato nelle ultime ore Deianira Marzano. In particolare, ha fatto notare che Salatino non nomina Matteo da molto tempo. A questo punto, all’influencer ha deciso di condividere un’indiscrezione. Un utente ha raccontato a Deianira una versione che va presa con le pinze, in quanto si tratta per il momento solo di una voce.

“Conosco bene la vicenda. Matteo era opprimente, gli faceva mancare l’aria, lo voleva gestire, era capriccioso geloso della loro amicizia, addirittura criticava Soraia e metteva voce su tutto, tanto che Luca lo ha dovuto allontanare, menomale non si è mai fatto influenzare”

Questo non è l’unico utente sui social che ha scelto di parlare con Deianira sul rapporto tra Matteo e Luca Salatino dopo UeD. Una persona dichiara di essersi allenata per tanto tempo con l’ex gieffino. Pare, infatti, si tratti di un pugile. Quest’ultimo ha raccontato di non avere più un rapporto con Salatino.

“Luca è così, basta una cavolata e ti toglie il saluto. Anche a me per un niente bloccata su WhatsApp e tolto il segui su Instagram. Ci siamo allenati insieme per tanto. Poi è uno talmente esagerato che ha tolto molte conoscenti donne perché si è fidanzato. Se con queste non c’è stato nulla prima perché dovrebbero provarci ora che è fidanzato?”

Anche Amedeo Venza ha deciso di trattare questo argomento sul suo profilo social. L’esperto di gossip ha condiviso un’altra indiscrezione.

“Matteo avrebbe scritto a Luca ma pare non abbia ancora ricevuto risposta!! Matte’ se vai dal ristorante che sta per aprire lo trovi sicuramente li.. è indaffarato in questo momento!”

Gli unici che possono raccontare le cose come stanno sono sicuramente Luca Salatino e Matteo Ranieri, i due diretti interessati. I due ex tronisti torneranno a parlare del loro rapporto? Chissà magari col tempo riusciranno a ricucire i rapporti.