Si è da poco conclusa la 25° puntata del Grande Fratello Vip, una serata nel corso della quale i telespettatori hanno avuto da ridire persino più del solito riguardo alla produzione del reality di Canale 5.



Dopo aver introdotto Soleil come opinionista al posto di Sonia Bruganelli (e in attesa di accogliere Pierpaolo Pretelli) Alfonso Signorini ha aperto la serata con un blocco interamente dedicato al Natale, che i vipponi hanno vissuto chiusi all’interno della casa.

Signorini ha però iniziato a fare sul serio poco dopo, trattando di argomenti ben più interessanti e spinosi, quando ha iniziato a parlare della tensione crescente fra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi. Tavassi, infatti, è convinto che la Fiordelisi abbia iniziato a giocare il ruolo della vittima, e secondo lui la concorrente “il reality lo mette al posto degli affetti”. Neanche a dirlo, Fiordelisi non si sente vittima nemmeno per sbaglio.

Per il resto, c’era grande attesa da parte del pubblico rispetto agli ultimi sviluppi del rapporto fra Nikita Pelizon e Luca Onestini: la ragazza è stata palesemente sedotta dall’influencer, mentre l’ex di Soleil ha continuato per tutta la settimana a negare di avergli inviato certi tipi di messaggi, spiegando che sarebbe stata lei in realtà ad inventarsi tutto nella sua testa. L’intervento velenoso di Soleil ha in qualche modo “rimesso” a posto Onestini, ma non è stato di certo questo il siparietto più gustoso della serata. Ecco, infatti, qual è l’highlight più interessante della puntata appena andata in onda.

La finta eliminazione di Antonella Fiordelisi e le polemiche sul televoto

Gli autori hanno voluto fare un tiro mancino a Edoardo Donnamaria, lasciandogli credere che la sua amata Antonella Fiordelisi sarebbe stata l’eliminata della serata. Antonella Fiordelisi ha infatti dovuto affrontare il televoto della serata con Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonino Spinalbese, ma si trattava di una votazione da parte del pubblico per la scelta del preferito, non dell’eliminato.

Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sono così state invitate in studio, convinte di essere ad un passo dall’eliminazione. La vittima dello scherzo, Antonella Fiordelisi, è in realtà per l’appunto risultata la preferita. Una vittoria che però ha lasciato in molti con diversi dubbi.

Il popolo del web ha rapidamente mandato in tendenza l’hashtag #televototruccato, scagliandosi molto duramente contro il reality. Secondo molti utenti di Twitter, ci sarebbero stati dei magheggi per far diventare Antonella la preferita dandole così la possibilità di mandare Oriana al televoto. Qui sotto alcuni dei tweet più critici in merito. Interessante notare, per esempio, che nel sondaggio lanciato dal seguitissimo profilo di Biccy in pochi avessero votato Antonella come preferita.

Ma il fandom che ha salvato Antonella è lo stesso che ha salvato EdoD la settimana sco… AH NO, lui il televoto contro gli altri fandom l’ha perso e ha vinto DARLING. MA CHI VOLETE PRENDERE IN GIRO, CARO GF? #Televototruccato #gfvip — Bibinomoney???? (@MeriBi1827) December 26, 2022

Guarda caso, Tontonella , è la preferita proprio quando la prossima nomination sarà per l’eliminazione e il caso vuole che Sonia è assente e non potrà renderla immune… COINCIDENZE? NON CREDO!???????? #INCORVASSI #oriana #gioiellers #oriele #gfvip #televototruccato #gintonic — ✨iaia ✨ (@_marti_96) December 26, 2022

Risulta in generale strano e a suo modo sospetto come tutti i televoti lanciati da siti e pagine specializzate, oltre in generale al sentiment del pubblico, siano così spesso diversi e divergenti dai risultati del televoto dal pubblico.

Salatino lascia

Incredibile come Signorini e gli autori abbiano di fatto insistito per l’uscita di Luca Salatino, che ha accettato di uscire dalla casa sotto richiesta (e insistenza!) dello stesso conduttore che non ne poteva più di vederlo lamentarsi. Lo chef romano ha quindi deciso di abbandonare ufficialmente il gioco per tornare finalmente dalla sua fidanzata Soraya, della quale tanto sentiva la mancanza.

Le nomination

Durante le votazioni segrete è emersa l’immunità di Edoardo Tavassi, Luca Onestini e Daniele Dal moro. I preferiti degli opinionisti sono stati Antonino (per Orietta) e Patrizia (per Pretelli e Soleil). Qui sotto il dettaglio delle nomination di stasera:

Oriana ha nominato Wilma

Nikita ha nominato Giaele

Sarah ha nominato Nikita

Attilio ha nominato Wilma

George ha nominato Sarah

Edoardo ha nominato Wilma

Micol ha nominato Sarah

Giaele ha nominato Nikita

Alberto ha nominato Attilio

Edoardo Tavassi ha nominato Sarah

Antonino Spinalbese ha nominato Edoardo Donnamaria

Patrizia ha nominato Wilma Goich

Luca Onestini ha nominato Nikita

Daniele ha nominato Sarah

Antonella ha nominato Micol

Chi andrà al televoto e sarà ufficialmente a rischio eliminazione saranno dunque Oriana, Nikita, Sarah e Wilma.