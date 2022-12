Notte folle al Grande Fratello Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due, che hanno litigato in modo duro e, secondo molti, tossico per giorni, decidendo di lasciarsi, conclusa la diretta in prime time su Canale Cinque, sono stati protagonisti di un confronto a tratti surreale e tragicomico (più tragi che comico). Inutile dire che sui social, gli affezionatissimi al reality show si sono sbizzarriti: tanto per cambiare l’influencer campana ha fatto incetta di critiche, ma pure il volto di Forum è stato bersagliato. In molti si domandano come possa continuare a tollerare determinati atteggiamenti.

Donnamaria, dopo che Signorini ha fatto calare il sipario sull’appuntamento di sabato 17 dicembre, si è isolato dal resto del gruppo, in cerca di solitudine per riflettere. Poco dopo è stato raggiunto da Antonella che l’ha invitato più volte a bere vino “per dimenticare”. “Non lo voglio, smettila”, la risposta di Edoardo che poi, però, ha ceduto ed ha trangugiato una coppa intera con la Fiordelisi che se l’è sghignazzata. Peccato che il giovane fosse davvero uno straccio e amareggiato. Ma il bello, anzi il brutto, è venuto dopo.

“Al di là di tutto – ha detto la ragazza – non voglio vederti stare così. Perché ti stai isolando adesso? Lo farai dopo, non ora, non l’hai mai fatto in questi giorni quando stavi sempre con i tuoi amici e le tue amiche”. Edoardo ha tentato di allontanarla, anche perché Antonella non ha smesso di ridergli sotto i baffi. Poi è andata all’attacco: “Mi sento mancata di rispetto, i video parlano, ma questo non toglie il sentimento che provo per te. Qual è il sentimento? Non lo so. Vieni, bevici su. Magari un giorno chiariremo“.

Donnamria, del tutto esterrefatto, ha provato a intervenire, ma la Fiordelisi non gli ha dato tregua: “Ovviamente io non tornerò a essere quella di prima. Tu con me hai fatto l’orgoglioso, con me non ti sei comportato bene ed hai fatto lo stupido con quella persona [Oriana, ndr]. Io non ho mai abbracciato Antonino. L’ho fatto solo durante l’imitazione“. E ancora: “Io voglio stare sola ora perché sono delusa e ferita, mi hai ferito. E sono orgogliosa. Io e Antonino siamo amici, tu e Oriana no. Io non tornerò mai con te perché mi sento mancare di rispetto“.

A questo punto Edoardo è riuscito a dire la sua: “Secondo te perché mi sto isolando? Non sto bene. Mi puoi dire qual è il sentimento che provi per me? Perché sei così sorridente, perché mi vedi stare male? Stai fuori di testa, ti devi far controllare, ti devo portare dal mio psicologo. Ah, non sei mai andata dallo psicologo? Eh si vede! Una così non l’ho mai conosciuta in vita mia”. In tutto ciò, Antonella ha continuano a ridere in faccia a Donnamaria. Tutto finito? Manco per idea

Poco dopo infatti il giovane è ricapitolato e si è riavvicinato ad Antonella, con la coda tra le gambe: “In questi giorni sono stato malissimo, non sono mai stato così male qua dentro come gli ultimi tre giorni. Io qua dentro senza di te non riesco a starci, anche se fuori spero di sì. Ogni cosa che devo fare qua dentro se io non sto bene con te mi sembra impossibile”.

La tragicommedia ha poi avuto una ulteriore evoluzione dimenticabile, trasformandosi più in tragedia che commedia. Edoardo si è messo a piangere, Antonella ha riso, di nuovo, in preda a un’euforia stralunata. “Perché sei felice se mi vedi stare male?”, ha domandato il giovane senza però ricevere risposta. Qualche ora dopo, però, è tornato sul tema e la Fiordelisi gli ha rifilato una replica alquanto straniante.

Antonella ha ammesso di aver provato del piacere nel sapere che lui è stato male per lei. Il ragionamento sfugge. Questa la riflessione dell’influencer: “Mi piace sapere che sei stato male per me, perché sono stata male anche io. Se sono sadica? Sì, ma sono anche masochista“. “Perché masochista? Ti è piaciuto stare male così in questi giorni?”, lo stupore di Donnamria. Antonella: “Lo faccio perché così stai male anche te“.