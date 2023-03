UeD, Federico ha scelto! Reazioni, dettagli e due ospiti a sorpresa

Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli nel corso della registrazione di Uomini e Donne di martedì 7 marzo 2023. Una scelta tanto attesa dal pubblico di Canale 5, che torna in questa edizione a interessarsi di nuovo del Trono Classico. Il triangolo composto da Federico, Carola e Alice ha appassionato molti telespettatori. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, Carola ha risposto con un bel sì quando Federico le ha detto che è lei la sua scelta.

La maggior parte dei telespettatori avrebbero scommesso che sarebbe stata la bionda corteggiatrice a concludere questo percorso con il lieto fine. I suoi fan non hanno mai smesso di crederci e tra chi l’ha sempre capita c’è anche Maria De Filippi, che sin dall’inizio ha cercato di interpretare e di spiegare cosa Carola non riusciva a dire a voce. In una delle ultime puntate andate in onda prima della scelta di Federico, la padrona di casa ha letto la lettera scritta dalla corteggiatrice e ha preso prontamente le difese dei suoi sentimenti, quelli che non riusciva a esprimere.

Di sicuro queste anticipazioni di UeD non faranno piacere a chi invece sperava di vedere Alice uscire dal programma con Nicotera. È giusto dire che la Barisciani è sempre andata dritta per la sua strada, sperando alla fine di poter aver fatto breccia lei nel cuore di Federico. Ma per molti telespettatori che si sono appassionati a questo Trono gesti e sguardi hanno sempre parlato chiaro.

Con il sì di lei, oggi si può dire che Federico e Carola sono una coppia. Quali sono state le reazioni da parte dei presenti in studio e soprattutto come ha reagito Alice quando ha capito di non essere la scelta? Per il tronista ci sono stati due ospiti speciali a sorpresa. Infatti, pare che Federico non si aspettasse di avere al suo fianco la mamma e la sorella. Prima di scendere in studio, gli hanno dedicato un video.

“Atmosfera molto bella, Federico ha portato degli orsacchiotti di peluche e tramite alcune scritte ha detto a Carola che lei era la sua scelta”, si legge. Per quanto riguarda Alice, ha ammesso che si aspettava che non sarebbe stata lei la scelta. Alla Barisciani “tremava la voce dal pianto”. Pare non abbia avuto una reazione forte. Le anticipazioni rivelano che ha lasciato lo studio salutando prima Federico e Maria De Filippi.