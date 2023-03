Uomini e Donne torna in onda dopo più di una settimana di stop e si riparte da dove si era conclusa la puntata di giovedì 23 marzo. Dunque, quello in onda oggi è un appuntamento che è stato registrato ancora prima della morte di Maurizio Costanzo, com’è stato scritto prima della messa in onda. Si parte dunque con Federico Nicotera al centro studio con Carola Carpanelli e Alice Barisciani. La bionda corteggiatrice si ritrova ancora a giustificare il suo comportamento, parlando con Gianni Sperti.

Quest’ultimo sembra apprezzare di più il percorso portato avanti da Alice, tanto che più volte dimostra di non essere così sicuro dell’interesse che Carola dice di provare nei confronti di Federico. In particolare, tali sospetti sono aumentati nell’opinionista quando la Carpanelli si è detta pronta a lasciare il programma prima della scelta. La bionda corteggiatrice, molto amata dal pubblico, è tornata in studio e prima ancora ha scritto per Nicotera una lettera. Gianni oggi continua a mostrarsi dubbioso.

A UeD Carola spiega i motivi delle sue ultime scelte e Gianni ammette di essersi fatto un’idea. Non vuole, però, rivelare il suo pensiero, in quanto sa che a breve Federico farà la sua scelta, consapevole che sarà fatta con il cuore. Maria, però, invita l’opinionista a parlare e svelare comunque ciò che pensa. Ed ecco che Sperti palesa il suo pensiero. Nel dettaglio, a insospettirlo è la razionalità usata da Carola. Prima di zittire tutti per difendere i sentimenti della Carpanelli, Queen Mary spiega il suo punto di vista:

“Non ho capito. Mi sembrano discorsi diversi. Adesso io non so se lei si senta la scelta, però io capisco che se fosse così lei non si senta di dirlo. Ci sta. Ci sono due cose per cui non lo dice: uno perché magari se non è la scelta fa una brutta figura, due ha a fianco un’altra persona. Lei dice ‘faccio così per difesa, faccio fatica a stare in competizione con un’altra, ho delle priorità che ho messo da parte per lui. Quando ti tratto male è perché così ti allontani'”

Quello che fa Carola, però, per Gianni “non è un gran bel discorso”, perché alla loro età – a detta sua – non si dovrebbe essere razionali. All’opinionista piace che lei abbia degli obiettivi, ma continua a far capire che da parte della corteggiatrice potrebbero non esserci dei forti sentimenti. Federico difende la Carpanelli, citando la lettera che gli ha scritto. Alla fine di tutto questo, Nicotera decide di ballare con Carola, deludendo Alice.

La Barisciani lascia il centro studio e inizia a piangere. Vederla così spezza il cuore a Gianni, il quale si alza e corre ad abbracciarla per consolarla. L’opinionista riceve all’applauso dei presenti in studio e Tina sembra sostenerlo: “Siamo molto dispiaciuti per Alice, vederla così… Tu ovviamente Federico devi fare ciò che ti senti, ma capiamo la sua reazione”.

La corteggiatrice piangendo lascia lo studio e Gianni non riesce a trattenere il suo pensiero: “Quello che è chiaro è che Alice è innamorata e io mi fermo qua”. Queste sue parole infastidiscono non poco De Filippi, che decide a questo punto di mettere i puntini sulle ‘i’. Lo fa perché sembra che tutti mettano in dubbio ingiustamente i sentimenti di Carola.

Questo fatta eccezione per i telespettatori. Molti di loro, infatti, sono tornati a interessarsi del Trono Classico proprio per sostenere lei. A volte una persona può faticare a trovare le parole giuste per farsi capire. Non è che se una persona non palesa e non urla ciò che prova non abbia dei sentimenti. Ed è per questo che Carola ha scritto questa lettera.

Maria prende la situazione in mano e vuole proprio far capire questo, senza sminuire la reazione di Alice, che giustamente non digerisce il tutto. La padrona di casa, di fronte all’ennesimo intervento di Gianni al riguardo, si volta direttamente verso Carola, chiedendole se per lei andrebbe bene se la sua lettera venisse letta di fronte a tutti, così da poter far capire le cose come stanno.

La Carpanelli inizialmente ammette di vergognarsi e anticipa di aver dichiarato i suoi sentimenti a Federico con questa lettera. “È per questo che ti amo”, ha concluso così la sua lettera, anticipa. Maria spiega così, ancora una volta, il suo punto di vista zittendo tutti:

“Sono la prima a dire che sono dispiaciuta per Alice, ma se vedete un’altra persona così non vuol dire che non provi nulla. Non voglio sminuire Alice, voglio solo ristabilire la verità! Non è solo di Alice il sentimento, ma anche il suo “

Tina ora è curiosa di scoprire il contenuto di questa lettera e Carola dichiara che non c’è alcun problema per lei. Così Maria legge questo lungo messaggio, caratterizzato da dichiarazioni romantiche per Federico, in cui fa capire che a casa parla molto spesso di lui. “A casa ti chiamiamo Fefè, perché Fede era troppo banale e io odio cose banali”, questa è una delle tante parole scritte dalla Carpanelli.

Si intuisce chiaramente che nel cuore di Carola c’è Federico e che probabilmente non è riuscita in questi mesi, se non con questa lettera, a palesarlo. Va precisato che il pubblico ha sempre visto in lei dei forti sentimenti. Per i suoi fan è sempre stato chiaro questi dai suoi sguardi e dalle sue reazioni. E mentre De Filippi legge a tutti la lettera di Carola, accade qualcosa di inaspettato.

La regia prepara una scena davvero romantica. Com’è possibile vedere nel video qui di seguito, i volti di Federico e Carola vengono uniti in un’unica immagine rendendo il tutto più emozionante e romantico possibile.

Proprio oggi Federico Nicotera dovrebbe registrare la sua scelta, dunque manca poco e il pubblico saprà chi è la sua scelta. Se non nella registrazione di oggi, di sicuro avverrà in quella di domani.

“Ciao Fefe, mi sono chiesta mille volte cos’è l’amore…” #UominieDonne pic.twitter.com/za8OUhlD5l — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 6, 2023