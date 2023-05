Luca Salatino e Matteo Ranieri sono tornati ad essere amici, mostrandosi più inseparabili che mai. I due ragazzi si erano conosciuti durante il loro percorso da tronisti nella trasmissione Uomini e Donne: Luca aveva scelto Soraia Ceruti, mentre Matteo aveva deciso di uscire dal programma con Valeria Cardone. Nonostante le due coppie sono sempre sembrate molto complici, è stato soprattutto dopo la rottura con Valeria che Ranieri si è avvicinato particolarmente all’ex vippone, tanto che l’amicizia tra loro sembrava indistruttibile. Poi, improvvisamente, qualcosa si era rotto.

Molti avevano pensato che la colpa della fine della loro amicizia fosse di Soraia, la fidanzata di Luca, la quale non avrebbe mai sopportato Matteo. Ad ogni modo, poi, lo scorso settembre, Salatino è entrato nella Casa più spiata d’Italia, resistendo nel gioco del “Grande Fratello Vip” fino a dicembre, quando ha deciso di abbandonare proprio per la mancanza di Soraia. Peccato che, dopo pochi mesi, la coppia ha annunciato l’improvvisa rottura. Ed ecco che, Luca e Matteo si sono mostrati di nuovo insieme, più vicini che mai.

I due ex tronisti, infatti, non smettono di pubblicare foto e video insieme sui social, per suggellare il ritorno della loro amicizia. Per questo, considerando il tempismo di questo rincontro, sono sempre di più a pensare che sia stata proprio l’ex corteggiatrice di UeD ad allontanarli. Tuttavia, si tratta pur sempre di speculazioni, dato che nessuno dei diretti interessati ha mai voluto dare dettagli riguardo la vicenda o confermare i diversi gossip.

Matteo Ranieri e Luca Salatino: cosa è veramente successo tra di loro

I seguaci di Matteo e Luca, però, sono curiosissimi e vogliono assolutamente sapere cosa è successo realmente tra loro nei mesi passati. Ranieri, infatti, dopo aver aperto un box delle domande su Instagram, è stato invase da messaggi sull’argomento. Per questo, ha deciso finalmente di svuotare il sacco e raccontare perché i rapporti con Luca si erano interrotti e come si sono riavvicinati. Nonostante non abbia propriamente svelato tanti dettagli, questo è ciò che ha voluto rivelare: