UeD, Luca Salatino e Matteo Ranieri: i nuovi scoop roventi non faranno felice Maria

A Uomini e Donne l’amicizia tra Luca Salatino e Matteo Ranieri aveva appassionato anche la redazione, oltre che tanti telespettatori. Infatti, spesso il programma metteva in risalto, nella passata edizione, il bel rapporto che si era creato tra due tronisti. Ma quell’amicizia sembra essere ormai giunta al capolinea. Proprio in queste ore sono emersi nuovi retroscena che vedono Luca e Matteo ormai definitivamente distanti. A lanciare uno scoop è Deianira Marzano, la quale ha scoperto che tra Salatino e Ranieri non ci sarebbe più un rapporto sereno.

“Da fonti super certe Luca Salatino se sente solo nominare Matteo Ranieri gli saltano i nervi. Ancora ci domandiamo cosa sarà accaduto”, scrive l’esperta di gossip sul suo profilo di Instagram. D’altronde chi si aspettava che una volta uscito dalla Casa di Cinecittà Luca avrebbe condiviso qualcosa su Matteo è rimasto deluso. Eppure Ranieri aveva parlato di un’amicizia che non era mai giunta al capolinea. In un’intervista, l’ex tronista aveva parlato del suo rapporto con Salatino, il quale si trovava al Grande Fratello Vip 7.

“L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Abbiamo litigato questa estate? Sì, abbiamo discusso per motivi nostri, ma ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello”

Ora, però, la situazione sembra parlare di un’altra realtà dei fatti. Non ci sono dubbi sulle parole di Matteo, il quale effettivamente potrebbe non aver mai perso le speranze in un ricongiungimento con il suo amico. Ma secondo l’indiscrezione di Deianira, pare che Salatino non sia in alcun modo intenzione a riaprire le sue porte a Ranieri. Sarà davvero così? Solo di due diretti interessati possono confermare o smentire.

Chissà, magari Luca deciderà di rompere il silenzio sulla sua amicizia con Matteo. Intanto, Deianira ha ricevuto un’altra indiscrezione sui due ex tronisti di Uomini e Donne. Un utente su Instagram si è detto certo del fatto che entrambi volessero questa estate fare il provino per il GF Vip e che alla fine Luca lo avrebbe fatto senza dire nulla all’altro. L’esperta di gossip non crede che sia questa la verità:

“La verità è un’altra, anche perché non decidi tu se fare il provino o meno, sono loro che ti chiamano. Pare che Luca non lo abbia comunicato che stato preso a Matteo. Ma ci sta! Sono cose che non devi comunicare a nessuno da contratto. Pare che Matteo davanti a una persona in comune si sia fatto venire le mosse a terra e abbia chiamato Luca ‘cog***ne'”

La verità per il momento non si sa. Cosa certa è che l’amicizia ha subito un duro colpo questa estate, improvvisamente, poco prima dell’arrivo di Luca Salatino nella Casa più spiata d’Italia. I fan hanno subito notato che i due ex tronisti hanno messo le distanze tra loro. Sembra addirittura, stando a ciò che riporta Amedeo Venza, che Salatino dopo il GF Vip 7 abbia proprio deciso “di non avere alcun tipo di rapporto con il suo ex amico” sebbene Matteo gli abbia chiesto di avere un chiarimento.

Notizie, queste, che non faranno di certo felice Maria De Filippi e la redazione. ‘Queen Mary’ apprezzava molto il rapporto che si era creato tra i due ex tronisti, che aveva piazzato sul trono dopo deludenti finali. Infatti, entrambi prima di diventare tronisti hanno vissuto un percorso da corteggiatori. Luca non fu scelto da Roberta Giusti. Invece, Matteo fu la scelta di Sophie Codegoni, ma tra loro la storia d’amore si concluse in modo abbastanza turbolento.

Due ragazzi che sono entrati nel cuore della redazione e di Maria. Basti pensare che Luca prima di lasciare la Casa di Cinecittà in confessionale ha avuto la possibilità di sentire la De Filippi, come Alfonso Signorini aveva rivelato. Neanche la conduttrice era riuscita a convincerlo a continuare questa esperienza nel reality show. Ma questo gesto ha dato conferma del grande affetto che la padrona di casa nutre nei confronti di vari ex partecipanti.

Luca e Matteo rappresentano poi due ex tronisti da cui tratte esempio, in quanto in passato ci sono stati scontri legati alla rivalità abbastanza accesi. Invece, tra loro non c’è mai stato questo tipo di problema, anzi, hanno condiviso il percorso in maniera serena.

Questo non è proprio un bel periodo per Luca. Nella Casa di Cinecittà ha dichiarato il suo amore per Soraia Ceruti e a distanza di qualche mese è arrivata la rottura. Pare, almeno ciò che si percepisce dalle loro dichiarazioni pubbliche, che la decisione di chiudere la relazione sia arrivata dall’ex corteggiatrice.