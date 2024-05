UeD: Pierpaolo smonta Ida e qualcosa non torna. Studio in rivolta

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 14 maggio 2024, arriva il momento di assistere all’ultimo confronto tra Ida Platano e Pierpaolo Siani. Prima Maria De Filippi manda in onda una clip che ritrae Mario Cusitore che spiega, dopo la passata registrazione, la sua versione dei fatti. Il corteggiatore si dice tranquillo, in quanto ribadisce che tra lui e quella ragazza nel B&B non è accaduto nulla. Mario sottolinea di essere ancora innamorato di Ida, ma non vuole inseguirla.

Maria racconta che la redazione ha detto a Cusitore se avrebbe preso parte alla registrazione che sta andando in onda oggi. Inizialmente il corteggiatore ha accettato, poi dopo mezz’ora ha cambiato idea e ha deciso di tornarsene a casa. In studio oggi Gianni Sperti attacca Mario, il quale è assente, criticandolo per aver detto addirittura che Ida l’ha mortificato. La Platano ammette di essere rimasta male e che non si aspettava tutto questo. Fino a qualche giorno prima, Ida quasi gli credeva. Ma ecco che lo stesso Mario poi ha confessato che in quel B&B c’è stato.

Oggi interviene Ernesto Russo, il quale dichiara di essere dispiaciuto, sia per Ida che per Mario, in quanto li vedeva bene insieme. Inoltre, il cavaliere anticipa che continuerà con Cusitore ad avere un’amicizia. Arriva poi il momento di fare entrare nello studio di Uomini e Donne Pierpaolo. Quest’ultimo si lascia andare a uno sfogo:

“Maria oggi sono venuto qui per rispetto tuo e della redazione. Da te, Ida, non vorrei sentire niente. Nell’ultimo videomessaggio hai messo me allo stesso livello di Mario, è grave. Hai sempre preferito lui a me. In queste ultime settimane me ne sono accorto di più. Prima avevo il dubbio. Sei venuta sotto casa mia a dirmi che ci tenevi a me. Faccio la ruota di scorta tua? Forse hai capito male. Il tuo Trono se tu non fossi venuta ad Avellino sarebbe finito là”

Non finisce qui, i due danno vita a un acceso scontro. Ma qualcosa non torna. Nei giorni scorsi, è uscita fuori l’indiscrezione che Pierpaolo sarebbe già impegnato sentimentalmente. Non solo, sembra poco credibile che Siani se ne sia accorto proprio ora che Ida era molto interessata a Mario. Arrivati alla fine, Pierpaolo dà vita a questo sfogo, arrivando a puntare il dito contro la tronista.

Una reazione molto forte quella di Siani, che finora se n’è rimasto sempre lì a guardare, tanto che Maria più volte l’aveva invitato a darsi una mossa. Aveva lasciato il programma a un certo punto, non convincendo molto. E ora questo suo sfogo non torna molto. Intanto, Ida replica così:

“Di sicuro io con te mi sono comportata come mi sentivo. Ti ho fatto vedere l’interesse reale che avevo per te. Ti vedevo con occhi diversi, come una persona buona e pulita. Oggi se mi dici che ero più… c’era sicuramente un trasporto verso Mario. Ma perché tu sei rimasto se sentivi questo? Quando sono venuta a riprenderti ad Avellino ero interessata a conoscerti. Sicuramente ero proiettata da un’altra parte, ma ero interessata a te”

Pierpaolo a UeD prosegue:

“Maria sai qual è il discorso che mi ha portato al limite? Quello che ho fatto lei non l’ha mai visto. Hai fatto uscire il peggio di me. Mi sono scocciato. Io se fossi la tua scelta ti avrei detto di no”

Ma Ida ci tiene a precisare che non avrebbe comunque scelto Pierpaolo:

“Tu pensavi che eri la mia scelta? Non te lo avrei mai chiesto di uscire fuori. Io l’ho capito quando sono venuta ad Avellino e mi hai lasciato lì per tre ore”

Pierpaolo si alza improvvisamente dalla sua sedia e, puntando anche il dito contro Ida, va via lanciando l’ultima stoccata: “Impara a fare la donna, sono vent’anni che fai questo”. Ida scoppia a piangere e inizia a ringraziare tutti, pronta a lasciare il programma. A questo punto, Gianni Sperti – sostenuto dal resto dello studio – invita la Platano a continuare la puntata in studio, seduta sul Trono.

“Non volevo questo, non desideravo questo. Sono cresciuta in alcune cose, però sono sfortunata in amore”, afferma Ida. Alessandro Rausa si alza e corre da lei, con Maria che gli chiede di farla ballare. Molti, tra cui anche la sua amica Gemma Galgani, raggiungono al centro studio la Platano, che continua a piangere. Manuel, Riccardo e Diego Tavani le danno il loro appoggio. Si alza anche Giulia chiedendo di poterle dare un abbraccio.

Anche Daniele Paudice le dà il suo sostegno: “Ti sei salvata”. Ovviamente, non manca il pensiero di De Filippi, la quale le fa notare che per lei questo è solo un nuovo inizio.

Uomini e Donne:

Intanto, Daniele Paudice si commuove al centro studio, dopo aver ripercorso la bella esterna condivisa con Gaia. Lei corre ad abbracciarlo al centro studio, ma si infastidisce poi nel vederlo insieme a Marika. Quest’ultima in esterna gli ha presentato sua sorella Claudia. Dopo di che, tra Marika e Daniele è scattato un nuovo bacio. Gaia non reagisce bene oggi in studio, tanto che piange.

Paudice spiega di non avere una preferenza. Le anticipazioni rivelano al pubblico chi sceglie Daniele, in quanto le ultime puntate di questa edizione sono già state registrate.