UeD news, De Filippi furibonda annienta Diego e Alessandro: “È terribile!”

Maria De Filippi perde le staffe a Uomini e Donne e riserva un amaro rimprovero a Diego Tavani e Alessandro Vicinanza. Queen Mary va decisamente in escandescenza vedendo i due cavalieri indifferenti alle accuse di Tina Cipollari verso Ida Platano. La dama si ritrova ad affrontare un durissimo scontro con l’opinionista. Quest’ultima le fa notare che sui social network lei guadagna, con varie sponsorizzazioni, grazie alla visibilità ottenuta nel programma. Ida, però, fraintende le sue parole e pensa di aver ricevuto un’accusa troppo forte.

La Platano capisce che Tina la sta accusando di prendere in giro gli uomini per restare nel programma e così guadagnare. La dama di Brescia non accetta di essere attaccata per questo e inizia a inveire contro l’opinionista. Innanzitutto, Ida precisa che lei un lavoro ce l’ha, ovvero lavora in un salone di bellezza come parrucchiera. Lo sfogo è andato avanti con le lacrime della dama. Ultimamente, Tina sembra aver cambiato rotta e non riserva più accesi attacchi a Gemma Galgani. Al contrario, con Ida è sempre più agguerrita.

“Non ho mai utilizzato il programma per uno scopo economico. Sono aziende che ti contattano. No non ti permetto, mi sono sempre mantenuta da sola, il lavoro ce l’ho. Non ho mai preso in giro nessuno di loro. Lo faccio perché mi viene proposto e magari per recimolare qualcosa in più”

Queste le parole di Ida a Uomini e Donne. Escono così fuori i nomi di Diego e Alessandro, le ultime conoscenze della dama. Quest’ultima ribadisce di non aver usato queste persone per altri ritorni. “Ma ti pare che sono una persona di livello basso così?!”, a questa domanda della Platano, Tina risponde con sì spiazzante. A questo punto, interviene Maria De Filippi che non trattiene la sua furia contro Diego e Alessandro.

“Quello che vedo con piacere è che né Diego né Alessandro alzano la mano, di fronte a una conversazione dove una accusa l’altra. Ma complimenti, devo dire complimenti! Che voi due state zitti è terribile. Ah Diego, dai su! Solo quando vi conviene intervenite, è terribile! Tu sei peggio Alessandro. Quando Armando ti accusa, tu accusi Ida di non difenderti e poi fai la stessa cosa”

La padrona di casa sbotta così contro i due cavalieri del Trono Over. A detta sua, Diego e Alessandro sono due persone che intervengono spesso durante le puntate. Questa volta avrebbero dovuto, non difendere, ma far presente che Ida non ha finto con loro. Il fatto che entrambi hanno avuto una storia con la Platano e se ne stanno lì fermi a guardare la scena fa restare male Maria.

Lascia perdere gli attacchi di Tina, perché sa che sta discutendo alla pari con Ida. E spiega anche cosa vuole dire la Cipollari: “Che sei abituata a vedere le cose negative e stessa cosa potrebbero pensare loro di te”. A prendere le difese della Platano ci pensa ovviamente Gianni Sperti. La De Filippi non si ferma qui e spiega cosa pensa delle sponsorizzazioni, rispondendo a chi crede che i partecipanti siano pagati.

“Non è un problema se lo fanno, non è rubare soldi, non c’è nulla di male. Loro possono guadagnare, visto che nessuno li paga. Non ho mai avuto nulla in contrario. Ci rimango male per voi, poi sbotto, uso dei toni esagerati e mi dispiace”

Maria rimane male per i mancati interventi dei due cavalieri, in quanto se li aspettava da entrambi. Diego Tavani poi ci tiene a precisare che, ogni volta che Ida è in difficoltà, cerca sempre di rassicurarla in studio. Questo per lui è volere bene a una persona e non intervenire durante una lite. Riccardo Guarnieri, invece, esprime la sua disapprovazione verso Alessandro.