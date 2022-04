UeD, Riccardo torna agguerrito: Guarnieri asfalta Ida, ma poi cede

La storia si ripete: Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne e si riaccendono gli scontri con Ida Platano. Il suo ritorno segna così l’ennesima svolta per la dama di Brescia, che però sembra riportare indietro nel passato. Dopo la loro prima rottura, si sono ritrovati in studio più volte. Addirittura avevano anche scelto di riprovarci, a un certo punto. Ma poi la storia d’amore è nuovamente giunta al capolinea, per via di incomprensioni e lati del carattere che non combaciavano tra loro. Ora Riccardo torna e negli occhi di Ida si riaccende la luminosità di un tempo.

I fan sono felici di rivedere il Guarnieri di nuovo nel parterre dei cavalieri del Trono Over. Le anticipazioni avevano già fatto sapere che a breve il pubblico di Canale 5 lo avrebbe rivisto in studio. Inevitabilmente, Maria De Filippi permette a Riccardo e Ida di avere un confronto dopo così tanto tempo di lontananza. Si sono visti l’ultima volta lo scorso anno, quando il cavaliere tarantino si era liberato di alcuni scheletri nell’armadio colpendo sia Roberta Di Padua che la Platano. Con quest’ultima, di recente, ha poi avuto un chiarimento.

Ecco che Maria annuncia oggi il ritorno di Riccardo a Uomini e Donne. La padrona di casa ci tiene a precisare che Ida era già stata messa al corrente della cosa, in quanto era giusto che lo sapesse prima degli altri. Il Guarnieri racconta di essere, al momento, in cassa integrazione. Ammette di sentirsi un po’ sfortunato in amore e di essere molto teso. A questo punto, si accende lo scontro tra i due ex e pare di tornare indietro nel tempo.

Infatti, si lanciano sempre le solite accuse. Riccardo la critica per averlo menzionato in studio, recentemente, in modo negativo. Sia lei che Maria assicurano che non sono state fatte affermazioni negative sul suo conto. La Platano spiega di aver semplicemente ricordato “il dopo” della loro storia d’amore, vissuto da lei in maniera drammatica. Più volte, ha rivelato di essersi recata da uno psicologo per farsi aiutare.

Riccardo è apparso subito abbastanza agguerrito e non ha risparmiato la sua ex: “Quando parli di amore fa contrasto la parola tappetino. Tendi a elogiare quello che fai tu e a sminuire quello che fanno gli altri”. Ida ribadisce che non era sua intenzione parlare male di lui: “Sentivo il tuo amore, ma poi sentivo che diventava sempre meno”. Ma secondo Riccardo fu proprio lei a non dare valore a ciò che faceva.

“Mi lasciavi lì a essere umiliato da tutti”, ricorda il Guarnieri. E Ida non può non far notare: “Stai riprendendo tutto di nuovo, forse perché hai dentro rancore”. Maria De Filippi interviene e difende la Platano, facendo presente che lo menzionava ma parlando con nostalgia. Infatti, per la dama di Brescia, Riccardo rappresenta quell’amore che non ha più sentito con nessuno.

Il Guarnieri è ancora lo stesso di un tempo e lo fa notare mentre mette i punti sulle ‘i’ sulle stesse cose. A prendere le difese della parrucchiera ci pensa la sua amica Gemma Galgani.

“Sei arrivato già prevenuto. Quante mancanze hai avuto nei confronti di Ida che non sono state dette? Stai dicendo cose inopportune e inadeguate”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e l’emozionante ballo con Ida Platano

Riccardo non si fa intimorire dalla dama torinese e le fa notare che spesso parla un po’ troppo. Chiaramente, Gemma non è d’accordo e fa presente, invece, che in quest’ultimo periodo parla poco. Dopo di che, su domanda di Maria, il Guarnieri confessa di non aver provato gelosia nel vedere Ida rapportarsi ad altri uomini. Sentiva solo curiosità di scoprire come si relazionava con gli altri e non vedeva nessuna differenza coi tempi passati.

“Ci può essere un’amicizia? Non lo so, dalla sua espressione… Io riconosco che è stata la mia storia più grande. Sì, mi piacerebbe chiacchierare, senza star lì a tirare fuori quello che è successo”

Dopo queste parole di Riccardo, Ida ammette di essere contenta di rivederlo. E così entrambi cedono ballando insieme al centro studio. Gli occhi del Guarnieri sono lucidi, mentre la Platano scoppia letteralmente in lacrime.

“Ci voleva questo momento, certi amori rimangono per sempre. Non gli sto facendo una dichiarazione d’amore, sto solo dicendo che certe cose non si possono sentire uguali”

Come tanti telespettatori, Tina Cipollari crede che Ida stia ancora sotto un treno per Riccardo. La dama continua a guardarlo con gli occhi lucidi e un grande sorriso. Continuerà così oppure ci saranno altri scontri? Intanto, le anticipazioni segnalano che il Guarnieri ha iniziato già una nuova conoscenza!