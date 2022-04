UeD anticipazioni, torna Riccardo e esce con una dama: la reazione di Ida

Dalla serie: “A volte ritornano”. A Uomini e Donne, sponda Trono Over, si è rifatto vivo Riccardo Guarnieri e, dalle anticipazioni divulgate da IlVicoloDelleNews, è emerso che si è subito messo in evidenza. Dalla registrazione effettuata venerdì 1 aprile si è saputo del suo rientro, mentre da quella che è stata realizzata domenica 3 aprile è trapelato che l’ex di Ida Platano è stato protagonista di un’esterna con una donna del parterre femminile. La reazione della dama bresciana, naturalmente, non si è fatta attendere.

Come è noto agli affezionati del dating show di Canale Cinque, Guarnieri ha vissuto una lunga e altalenante relazione con Ida. Quando la love story, dopo una serie di tira e molla, è stata definitivamente parcheggiata su un binario morto, il cavaliere ha imbastito un legame con un’altra protagonista del Trono Over, vale a dire Roberta di Padua. Anche in questo caso ci sono stati momenti di gioia alternati a pause di riflessione. E anche in questo caso l’epilogo è stata la rottura. Fatto sta che ora Riccardo è single e ha deciso di rimettersi in gioco, naturalmente sotto i riflettori di UeD.

Stando alle anticipazioni, nel momento in cui Ida Platano ha visto ricomparire negli studi del programma l’ex è stata travolta dall’emozione. Non solo: ci ha pure ballato assieme. Ennesimo ritorno di fiamma? No, soltanto un omaggio del tempo che fu, in quanto Guarnieri sta corteggiando un’altra dama, tanto che è già stato protagonista di un’esterna.

E come è andata? Pare benone, visto che dopo questo primo incontro conoscitivo fuori dallo studio, i due avrebbero deciso di proseguire la frequentazione. Resta da campire come Ida Platano metabolizzerà tale nuova dinamica.

Uomini e Donne, Ida Platano e il percorso dallo psicologo per

Non molte puntate fa, Maria De Filippi ha raccontato di come Ida Platano abbia faticato a riemergere dalla storia andata in frantumi con Riccardo. Nella fattispecie la conduttrice pavese ha spiegato che la dama bresciana aveva deciso di intraprendere un percorso di circa un anno con uno psicologo per andare oltre la delusione sentimentale e ritrovare un equilibrio interiore:

“Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L’ha capito. Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?”.

Uomini e Donne, le altre anticipazioni: Alessandro Vicinanza, già naufragata la nuova frequentazione

Oltre alle anticipazioni su Ida e Riccardo, è trapelato che Alessandro, altro ex della Platano, è uscito con una ragazza che era giunta in studio per conoscerlo, ma la frequentazione non è andata a buon fine. Sul versante Trono Classico, Luca Salatino è uscito con Soraia, mentre Veronica Rimondi ha fatto due esterne. Una delle due, con Matteo.