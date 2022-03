Uomini e Donne, partecipanti pagati? Scoppia il caso, un’ex dama risponde

Scoppia un caso a Uomini e Donne su dame e cavalieri che sarebbero pagati per stare lì dentro. C’è sempre stato un po’ questo dubbio su chi da anni siede sulla sediolina dei due parterre. Ad accendere ancora di più la curiosità dei telespettatori ci ha pensato Sergio. Quest’ultimo ha iniziato una conoscenza con Daniela, la quale oggi ha deciso di smascherarlo di fronte alle telecamere. Scendendo nel dettaglio, la dama l’ha attaccato facendo presente che da parte sua è arrivata una domanda per lei molto sgradevole.

“Quanti soldi prendi per stare seduta lì”, questo sarebbe il quesito posto da Sergio a Daniela, via telefono. Il cavaliere ha tentato di difendersi affermando che la sua “era una domanda leggera” che non aveva per lui alcun significato “ai fini della conoscenza”. Maria De Filippi ha cercato di vederci meglio: “Tu avevi sentito questo e hai domandato?”. Lui ha confermato, ma ha specificato che la domanda non era esattamente in quel modo. Ma Daniela ha insistito, assicurando che le sue parole sono state ben precise.

“Come un fulmine a ciel sereno, non ne stavamo neanche parlando. Quanto ti pagano? Mi hai fatto questa domanda. Al che io ovviamente ti ho detto che non mi pagano e tu non sei stato soddisfatto della tua risposta. Mi hai poi detto: ‘Non mi dire che Armando non prende nulla’”

Il pubblico si è schierato apertamente con Sergio e così contro Daniela. Infatti, molti di loro sono convinti che tra le sue parole ci sia verità. In particolare, sono un po’ convinti che Gemma Galgani e Armando Incarnato a Uomini e Donne siano pagati. Tanti applausi per Sergio, il quale però ha ‘pagato’ questa sua curiosità. Ha inizialmente dichiarato che vive con il suo lavoro e che qualunque risposta di Daniela non avrebbe avuto per lui alcuna importanza.

La dama non si è fermata, anzi. Ha svelato che la prima sera che si sono sentiti, lui le avrebbe fatto domande su eventuali rimborsi da parte delle redazioni.

“Ma la domanda che io ti faccio: se me lo stai chiedendo così, vuol dire che già pensi che mi paghi, lavorando non posso essere vera ma finta. Allora tu che sei venuto a fare qua?”

Il dubbio di Daniela è sorto spontaneamente: è arrivato nel programma per essere pagato o per avere una conoscenza reale? Sempre secondo il racconto fatto dalla dama, quando ha deciso di chiudere, lui avrebbe fatto delle allusioni sul rapporto con la redazione, come se lei avesse un copione da seguire. Tina Cipollari ha preso la parola ed è intervenuta: “Sergio scusami, il tuo percorso è finito qui. Sei venuto in veste di investigatore”.

Anche Gianni Sperti ha avuto dei sospetti sulle sue intenzioni. Ed ecco che Sergio è stato così costretto a lasciare la trasmissione, concludendo la sua conoscenza con Daniela. A prendere le sue difese ci ha pensato Elena S., la quale ha fatto notare che effettivamente fuori c’è molta curiosità su questi dettagli. In tanti le avrebbero chiesto se effettivamente tutti loro sono pagati oppure no.

Maria De Filippi si è mostrata dispiaciuta per la situazione e non ha potuto non far presente che in effetti la domanda del cavaliere potrebbe essere arrivata in ingenuamente. “Sergio mi dispiace, forse quelle domande non le avevi fatte con malizia. L’unica cosa hai sbagliato è stato chiederlo a Daniela, anziché andare dalla redazione”, ha affermato la conduttrice.

Sui social, intanto, i telespettatori sono sempre più curiosi e non mancano le allusioni su alcuni protagonisti del Trono Over. Subito dopo, gli scontri in studio si sono riaccesi con Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Già nella puntata andata in onda ieri, la dama è stata duramente attaccata. Anche oggi, Tina non l’ha risparmiata.

Proprio in questi minuti, a rispondere alla curiosità dei telespettatori e di Sergio ci ha pensato un’ex dama, Luisa Monti. Quest’ultima, rispondendo ai commenti, ha implicitamente smentito il fatto che i partecipanti siano pagati. “Esistono gli sponsor, mi creda”, ha risposto così a una signora che si è detta convinta del fatto che due o tre persone nel programma vengano pagate.

Inoltre, Luisa ha fatto notare che è “tempo perso” cercare di convincere alcuni telespettatori del contrario.

Gemma che non fa sponsorizzazioni, come fa a mantenere casa a Torino, pagare un affitto a Roma e ogni anno a farsi nuova con la chirurgia plastica??? Ma per favore Sergio ha fatto una domanda più che lecita #uominiedonne — juls (@juls771) March 16, 2022

Comunque ringraziamo sergio che si è immolato per la causa????

volevamo saperlo tutti in fondo #uominiedonne — justice for dargen???????? (@V_4_l_3) March 16, 2022

#uominiedonne adesso ditemi che c’è gente che non ha niente da fare tutti i giorni tant’è che sono anni che sta lì a gratis ? Ma fatemi il piacere . Quel povero Sergio ha fatto una domanda lecita che si fanno tutti poi — SRT60HLBR (@de_ds6010) March 16, 2022