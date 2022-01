Uomini e Donne, Luisa Monti lotta contro il tumore: “Terapia devastante”

By

L’ex dama del Trono Over condivide una foto di qualche tempo fa e rivela ai fan come stanno procedendo le cure, cercando di dare forza a chi come lei si ritrova ad affrontare un percorso così difficile

La lotta contro il cancro per Luisa Anna Monti va avanti. L’ex dama di Uomini e Donne non ha alcuna intenzione di mollare e già questa estate, quando fece l’annuncio sulla scoperta di questa terribile malattia, aveva mostrato tanta forza. Al suo fianco c’è sempre Salvio Calabretta, l’ex cavaliere conosciuto proprio all’interno del programma di Maria De Filippi.

Era il 2 luglio quando l’ex dama del Trono Over, sulla rivista Uomini e Donne Magazine, confessò di avere un tumore al seno. Aveva lanciato un messaggio importantissimo sulla prevenzione e in queste ultime ore Luisa Monti fa sapere al pubblico come sta proseguendo la sua lotta. Condivide una foto che la ritrae sorridente e felice, che risale a qualche tempo fa.

Lei stessa ammette che non si tratta di un scatto recente. “Mi piace molto, mi ricorda tante emozioni”, confessa la 49enne. Ed ecco che fa una precisazione: “La terapia ormonale è devastante, ma non si molla, mai”. Queste le parole dell’ex dama, sicuramente molto provata a causa delle cure che sta effettuando per sconfiggere il male.

Si ritiene una donna forte, una di quelle che amano le sfide e che hanno una luce diverse negli occhi. Queste donne “non hanno paura, scavalcano muri invalicabili, non temono le tempeste e hanno la luce del Sole”. E aggiunge: “Se crollano fanno finta che vada tutto bene e vivono con il sorriso”. Ammette che è felice di essere così ed è anche grata alla vita, nonostante tutto.

Qualche settimana fa, sempre sui social, faceva sapere ai suoi fan che “il cammino verso la guarigione prosegue bene”. Ovviamente, è molto stanca per via delle cure a cui viene sottoposto e il suo corpo ha chiaramente “subito dei cambiamenti”. Ma è viva. Queste le sue parole, per infondere coraggio a chi come lei sta affrontando questo difficile percorso contro il tumore.

Luisa Anna Monti aveva già parlato della terapia ormonale, che causa degli effetti collaterali importanti. E anche in questa occasione aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di gettare la spugna. Le probabilità di recidive ci sono e durante i controlli il suo cuore batte fortissimo. Mostra la sua sofferenza “con la fierezza di essere vincente”.

Sono per lei mesi difficili ma niente può spegnere il suo sorriso. Il suo scopo, attraverso questi messaggi, è quello di dare coraggio a chi come lei si ritrova a fare questo percorso di terapia, caratterizzato da paure e forti emozioni. Il matrimonio di Luisa Anna Monti e Salvio è purtroppo stato rimandato per questo motivo e il pubblico spera di vederli presto convolare a nozze.

Vicine alla dama ci sono anche ex partecipanti di UeD, che cercano di sostenerla in questo difficile periodo. Stiamo parlando di Barbara De Santi, Denise e Sabrina. Intanto, sotto il posto condiviso in queste ultime ore, l’ex dama sta ricevendo tantissimi messaggi d’affetto.

Altri volti del noto programma di Maria De Filippi danno tutto il loro sostegno a Luisa. Tra questi vi sono Stefania Montu, Angela Paone (di recente convolata a nozze con Antonio) e Lisa Palugan.