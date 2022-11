UeD, Ida scuote lo studio: Tina vs Gianni. La conclusione di Maria

Non manca il momento dedicato a Ida Platano a Uomini e Donne, che ha l’ennesimo confronto in studio con Riccardo Guarnieri. La dama siciliana non ha alcuna intenzione di ballare insieme al cavaliere tarantino, perché continua a essere poco chiaro. “Sono stanca è passato un sacco di tempo”, dichiara Ida. In realtà, anche il pubblico e Tina Cipollari sono stanchi dei momenti dedicati ancora a Ida e Riccardo.

Maria De Filippi fa entrare Alessandro Vicinanza e Riccardo esce dallo studio. La domanda del primo è lecita: “Se ti avesse scritto sono innamorato di te su quel bigliettino tu che avrei fatto?”. Ma la Platano non gli dà una risposta, anzi: “Non c’è stato il biglietto, quindi non ti so rispondere”. Tina perde nuovamente la pazienza: “Ma puoi parcheggiare questo cristiano sulla sedia? Ma è onesto questo? Ma stiamo impazzendo qui dentro!”.

Interviene Maria nella puntata di oggi di UeD, la quale fa notare che quando Ida ha avuto un confronto in camerino con Riccardo ha poi deciso di farsi accompagnare da Alessandro all’aeroporto. La Cipollari, però, resta ferma nella sua posizione: “Quando lei dice che ha messo un punto, non è vero. Allora devi stare da sola e riflettere su quella persona”. Non si arriva a un punto, come sempre.

Infatti, Alessandro racconta che tra loro c’è stato un bacio, ma Ida non fa ulteriori commenti e preferisce lasciare lo studio per stare un po’ da sola. Ma non finisce qui. Dopo aver parlato delle dinamiche legate al Trono Classico, Tina ci tiene a far notare che Ida ha appena preso il caffè insieme a Riccardo dove è posizionata la macchinetta, all’interno dello studio.

“Io trovo il comportamento di Ida vergognoso! Alessandro è uscito, lì da solo, abbandonato. Ma il rispetto? Ti metti lì a civettare con lui (Riccardo)? Ma tu non puoi usare le persone! Ma quale uomo penserà in futuro di mettersi con te che quando ricompare lui tu gli corri dietro. Gianni tu statti zitto!”

Gianni Sperti come sempre prende le difese di Ida, andando contro il pensiero di Tina: “È Riccardo ad andare con lei”. Ed ecco che Alessandro Vicinanza sembra svegliarsi dal sogno. Rientrando in studio prende la situazione in mano, mostrandosi questa volta abbastanza deluso.

“Io non posso parlare con Roberta no? Ci prendevamo il caffè tutti insieme? Ma che stai dicendo? L’hai chiesto a me di prendere il caffè, ma stavi parlando con lui!”

In effetti, come aveva già fatto notare Maria De Filippi, Ida pretende ma non ricambia in ciò che chiede. Alla fine, su domanda della conduttrice, la Platano dà la risposta che Alessandro vorrebbe sul famoso bigliettino mai scritto da Riccardo. Sul volto di Vicinanza torna il sorriso e decide di ballare con Ida.

“Riccardo ha allegramente mandato a quel paese Ida e se n’è andato”, fa poi presente la De Filippi. A questo punto Gianni si dice dispiaciuto per Guarnieri, mentre Tina non può fare a meno di far notare che oggi è Ida quella che non appare chiara. A prendere la situazione in mano ci pensa, ancora una volta, Queen Mary.

La padrona di casa sottolinea, con molta pazienza, che Ida e Riccardo non riescono a trovarsi e ad andare d’accordo, sebbene si siano amati molto. Non solo, la conduttrice manda in onda la clip in cui è possibile rivedere il confronto tra i due dietro le quinte. In particolare, Maria fa notare la scena in cui Ida non riesce ad abbracciare Riccardo, il quale se ne va via.

“Non si capiscono e non si capiranno mai”, spiega Maria. “Alessandro tu è chiaro che ti stai prendendo un rischio”, afferma subito dopo. Va precisato che, in una recente registrazione, Ida e Vicinanza hanno lasciato il programma!

loro si ameranno per sempre ma non possono stare insieme fine c'è poco da capire #uominiedonne — Erika◁Kawaii▷???? (@Honeyxvmoon) November 14, 2022

Se davvero Ida ha messo sto benedetto punto e il suo cuore è libero, mi chiedo: perché ne parlano tutta la durata della benedetta puntata ?#uominiedonne — lamarta (@lamarta51685212) November 14, 2022

UeD: breve apparizione di Gemma Galgani, Lavinia delude

Intanto, per Gemma Galgani arriva un nuovo corteggiatore, Giovanni, più grande di lei di 3 anni. La dama torinese decide di avviare questa nuova conoscenza, che non convince affatto Tina Cipollari. L’opinionista è certa che a Gemma non piaccia per nulla il nuovo cavaliere. “Vediamo quante settimane dura questo signore”, fa presente in studio. La Galgani non si lascia colpire da questi attacchi e resta ferma nella sua posizione, ovvero quella di voler conoscere Giovanni. Maria chiude così il brevissimo momento dedicato a Gemma.

Dopo quanto accaduto settimana scorsa, Lavinia Mauro è corsa da Alessio Campoli, per avere alcune risposte ai suoi dubbi. La sua scelta non è piaciuti né agli altri suoi due corteggiatori, Francesco e Alessio, né a Gianni Sperti. Ebbene, Campoli oggi torna in studio e riceve nuovamente delle critiche. Nella precedente puntata era apparso disinteressato nei confronti di Lavinia e ora il suo ritorno non appare per nulla coerente.

Gianni crede abbiano sbagliato entrambi, lui a tornare e lei ad andare a riprenderlo. Campoli, però, fa notare che non può essere ancora certo dell’interesse che può nutrire nei confronti della tronista, perché si sono visti solo mezz’ora. “Sembra che tu stia elemosinando”, ammette Francesco. E ancora il corteggiatore aggiunge: “No vabbè, se ci tieni a farti prendere per il c..o, per me…”.